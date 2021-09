Veteran Cristiano Ronaldo še vedno hiter kot blisk

Cristiano Ronaldo še vedno kljubuje mlajšim tekmecem v nogometu. Četudi se je letos preselil iz Italije v Anglijo in vnovič igra v trenutno najmočnejšem nogometnem prvenstvu v Evropi, je brez večjih težav opravil s prvo oviro. Manchester United je zmlel Newcastle, prav sloviti CR7, ki bo februarja dopolnil 37 let, pa je bil glavna figura večera.

Pri drugem golu dosegel hitrost 32,5 km/h

Toda dva dosežena gola nista vse, kar je zabeležilo vrnitev odličnega Portugalca na Otok po letu 2009. Pri drugem golu je dosegel hitrost 32,5 km/h, potem ko je odlično spremljal nasprotni napad soigralcev, prejel žogo od Luka Shawa (ta bočni adut je blestel že med eurom 2020) in nato z lahkoto matiral vratarja Newcastla.



Hitrejši od Ronalda je bila v tej sezoni premier league le deveterica, zaznavno hitrejši pa le trije veliko mlajši nogometaši: Adam Armstrong (24 let, Southampton, 35,6 km/h), Adama Traore (25, Wolverhampton, 35,6 km/h) in Wilfried Zaha (28, Crystal Palace, 35,2 km/h)!

