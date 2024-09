(VIDEO) Katanec nadaljuje pohod proti Severni Ameriki

Uzbekistanska nogometna reprezentanca, ki jo od leta 2021 vodi Srečko Katanec, si je priigrala drugo zmago v tretjem krogu azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026. Na gostovanju v Biškeku so beli volkovi s 3:2 premagali kirgiške bele sokole. Kirgizi so povedli dvakrat, prvič so imeli gol prednosti zgolj dve minuti preden je izenačil Eldor Shomurodov, napadalec Rome. Drugič so Uzbekistanci izničili kirgiško prednost ob izteku prvega polčasa. V drugem polčasu so Katančevi izbranci dolgo pritiskali, zmagoviti gol pa je dosegel Oston Urunov v 72. minuti.

Azijske kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile države Severne Amerike, potekajo v več krogih. Direktno uvrstitev na turnir si lahko reprezentance priborijo v tretjem krogu. Uzbekistan nastopa v skupini A, v kateri se za uvrstitev na SP potegujejo še Iran, Katar, Združeni Arabski Emirati, Severna Koreja in Kirgizija. Uzbekistanska reprezentanca je po dveh odigranih tekmah in dveh zmagah skupaj z Iranom na vrhu skupine. Prvi dve mesti vodita na svetovno prvenstvo, tretje- in četrtouvrščene reprezentance čakajo dodatne kvalifikacije.