Hrvaški »Šeško« novi up in zimzeleni Modrić za nov zagon

Le nekaj ur pred 39. rojstnim dnem je Luka Modrić v 180. tekmi za Hrvaško proti Poljski s prostega strela dosegel 27. gol, vreden prve zmage v ligi narodov po porazu na Portugalskem. Vreden je bil še veliko več. Do kdaj bo še lahko vlekel voz, ni več vprašanje, dokler ga bodo ubogali noge in um. Kot kaže, bo to še zelo dolgo. Dovolj dolgo, da bo selektor Zlatko Dalić z njim oblikoval moštvo za morebitne nove velike dosežke.

Naši južni sosedi imajo pripravljene nove junake in edem med njimi je napadalec Eintrachta iz Frankfurta. S 194 cm višine Igor Matanović spominja na slovenskega zvezdnika in tekmece v bundesligi Benjamina Šeška.

V Srbiji ni veliko razlogov za zadovoljstvo, vsi navijači pa čakajo na oktobrski paket tekem in odločitev selektorja Dragana Stojkovića o tem, ali bo še klical zvezdniške veterane.