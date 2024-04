Vijolice očitno spet cvetijo pomladi

Mariborski nogometaši v drugem delu domačega nogometnega prvenstva kažejo povsem drugačno podobo, kot bi se vrnili k nekdanjemu geslu kluba – vijolice cvetijo pomladi. Tokrat so namreč odpihnili tradicionalne tekmece iz Murske Sobote kar s 5:0 (Soudani 20., 23., Jakupović 67., 74., Božić 71.), se utrdili na 3.mestu prvenstvene lestvice in še vedno lovijo drugouvrščeno Olimpijo. Prednost vodilnega Celja pa je vendarle videti pretirano izdatna in za vijolične očitno nedosegljiva.

Mariborčani so tako kot že večkrat v zadnjih tednih zablesteli z všečno in za povrh učinkovito predstavo, tako kot nazadnje doma pa so tudi tokrat zaradi kazni igrali brez gledalcev na tribunah. Pred štadionom pa je bilo spet živahno, številni so si namreč na južni ploščadi na velikem zaslonu ogledali tekmo in slavili že po zgodnjem vodstvu z 2:0 in takrat dvojčku golov nekdanjega alžirskega reprezentanta Hillela Soudanija.

Mura je – ob izdatno večji mariborski posesti žoge – prvič na tekmi zagrozila v 32. minuti, vendar je Žan Trontelj zgrešil z diagonalnim strelom z desne strani kazenskega prostora, devet minut pozneje pa je bil spet nevaren tudi Maribor, a se je po Iličićevem strelu srečno končalo za Muro.

Sicer je domača ekipa nadzorovala dogajanje, čeprav se je Mura trudila priti do priključka. Ta pa je bil le predaleč, ko so gostitelji v drugi polovici tega drugega dela spet začeli polniti mrežo gostov. Tokrat je bil učinkovit Arnel Jakupović, zadel dvakrat v polno in se skupno 15 goli prebil na vrh lestvice strelcev 1. SNL.