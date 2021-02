Vijolična mešanica starcev in mladcev raztegnila nasmehe

Zeleno-beli gredo v veliki derbi s popotnico dveh tekem brez prejetega gola, a tudi danega. FOTO: Jure Eržen/Delo

golov in štiri podaje sta v drugem delu sezone zbrala prva moža Brava Mustafa Nukić (2/3) in Milan Tučić (5/1).



Brez golov ni zabave

Branilski dvojec Brava David Brekalo (desno) in Vanja Drkušić v Celju ni blestel, tako kot ni Đorđe Ivanović v derbiju Ljubljanske kotline. FOTO: Voranc Vogel/Delo

CB24 Tabor : Maribor 0:4 (0:1)

Štadion Rajko Štolfa, sodnik Rade Obrenović (Ljubljana) 6.

Strelci: 0:1 – Bajde (Repas, 18), 0:2 – Mlakar (59), 0:3 – Mlakar (Cretu, 63), 0:4 – Repas (75); CB24 Tabor: Koprivec 5, Briški 5, Nemanič 5, Ristić 5, Grobry 5, Krivičić 5 (od 68. Sever 5), Mihaljević 5 (od 68. Aliaj 5), Tolić 5 (od 61. Stare 5), Stančič 5 (od 77. Ja. Stankovič 5), Djalo 5 (od 77. Ndzengue –), tehnični vodja: Nace Kosmač 6; Maribor: Jug 6,5, Kolmanič 6,5, Peričić 6,5, Martinović 6,5 (80. Uskoković –), Santos 6,5, Repas 8, Kronaveter 6, Cretu 6,5, Bajde 6,5 (od 58. Požeg Vancaš 6,5), Tavares 6,5 (od 58. Mlakar 7,5), Kotnik 6 (od 46. Matko 6,5), pomočnik trenerja: Saša Gajser 7,5; streli: 8:8; na vrata: 4:5.

Olimpija: Domžale 0:0

Štadion Stožice, sodnik Roberto Ponis (Koper) 6,5.

Olimpija: Frelih 6, Pavlović 6, Delamea Mlinar 6,5, Korun 6,5, Fink 6, Kurež 6 (od 59. Bosić 6), Valenčič 6 (od 75. Sešlar –), Kapun 6, Ćorić 6 (od 59. Ostrc 6), Ivanović 6 (od 83. Boakye –), Vombergar 5,5 (od 59. Perović 5,5), trener: Goran Stanković 6; Domžale: Mulalić 6,5, Sikošek 6, Šoštarič Karič 6,5, Klemenčič 6,5, Žinič 6,5, Svetlin 6 (od 80. Podlogar –), Markuš 6,5, Pišek 6 (od 80. Käit –), Jakupović 6, Ibričić 6,5, Kolobarić 5,5 (od 84. Vuk –), trener: Dejan Đuranović 6; rdeči karton: Bosić (90, 2RK); streli: 10:11; na vrata: 3:7.

Celje : Bravo 2:3 (0:1)

Arena Z'dežele, sodnik Nejc Kajtazoviić (Kranj) 6,5.

Strelec: 0:1 – Nukić (Kramarič, 7), 1:1 – Ćalušić (Božić, 53), 2:1 – Dangubić (Kadušić, 67), 2:2 – Nukić (Tučić, 77), 2:3 – Tučić (Nukić, 80); Celje: Rozman 5, Brecl 6, Ćalušić 6,5, Zaletel 6, Kadušić 6, Rorič 5,5 Vrbanec 5,5, Kuzmanović 5,5, Novak 5,5 (od 81. Kerin –), Božić 6, Dangubić 6 (od 74. Sokler –), trener: Jiři Jarošik 6; Bravo: Vekić 6, Kurtović 6 (od 70. Trontelj –), Drkušić 6, Brekalo 6, Španring 6, Kramarič 6, Žinko 6, Ogrinec 6 (od 82. Kirm –), Nukić 7,5, Tučić 7, Maružin 5,5 (od 58. Kancilija 6), trener: Dejan Grabić 7; streli: 7:9; na vrata: 4:5.

Danes: Gorica – Aluminij (15), Koper – Mura (17.15).



Mustafa Nukić je zakon

Maribor se je vrnil na vrh, a tudi Olimpija je na njem. Takšen je pogled na lestvico po uvodnih tekmah 23. kola 1. SNL, ki so raztegnile nasmehe na obrazih vijoličnih. Z novim dvojcem vodilnih, začasnim trenerjemin športnim direktorjem, je Maribor po štirih zaporednih porazih v Sežani naposled zmagal. A darilo je prišlo iz Stožic, kjer sta se v derbiju Ljubljanske kotline Olimpija in Domžale razšla brez golov. Bravo je v celjski srhljivki zmagal še tretjič letos. Danes bosta še tekmi v novi Gorici in v Kopru.Mariborčani so na Krasu z učinkovito igro v drugem polčasu postavili piko na i razburljivim in vznemirljivim 24 uram. Z izbiro začetne enajsterice je Gajser morda nakazal, v katerem grmu je tičal zajec, in zakaj vijolični v drugem delu sezone niso imeli več sreče ali manj smole. Odločil se je za pretežno izkušene može zinter malo mlajšim, a prav tako staroselcemv začetni enajsterici.Tudi pod žgočim soncem, ko je kazalec na termometru kazal 23 stopinj Celzija, so v uvodnem delu dvoboja mariborski rutinerji delovali sveže in zagnano. Sad je bil prvi gol v 18. minuti. Tudi z nekaj ali veliko sreče, ko je Bajde že skoraj izgubljeno priložnost s pomočjo domačega vratarjaspremenil v gol. Žoga je Koprivcu na prvi vratnici ušla izpod rok.Mariborčani so svoj prvi del načrta izpolnili in se pomaknili v obrambne okove ter se branili in ubranili. Po slabi uri je Gajser povlekel s klopi, še prej je ob polčasu v igro poslalin zadel v polno. Večji del sezone neprepoznavni Mlakar je po vsega nekaj sekundah in v svoji prvi napadalni akciji pokazal, zakaj je veljal za enega od najbolj nadarjenih napadalcev svojega rodu. Ukradel je žogo na sredini igrišča in akcijo končal s prefinjenim strelom z roba kazenskega prostora v Koprivčev levi kot. Atraktivno in zanesljivo. Tri minute pozneje je dosegel še drugi gol, z lobom z 8 metrov z leve strani, zaključno potezo pa je imel najboljši posameznik na igrišču Jan Repas. Tudi njegov strel z 18 m je bil odličen in neubranljiv.»To je to. To je bil Maribor s pravim DNK,« je bil jasen Gajser, ki se je že nabrusil za derbi in zeleno-belim sporočil. »Imamo dolgo klop!«Če Maribor že ima širino, jo ljubljanski trenerustvarja. Tudi včerajšnja predstava proti neugodnim Domžalčanom, ki so v formi, je minila v oblikovanju moštva, ki ne bo odvisno le od enega, dveh ali enajstih igralcev ter v službi velikega derbija. Veliko menjav, vključno z začetno enajsterico, je uporabil Stanković, a ni dosegel rezultatskega učinka na igrišču, na katerem so bili v prvem polčasu bližje golu Domžalčani. V drugem sta bila tekmeca bolj izenačena in brez velikih priložnosti.»Nismo še idealni, nismo zadeli, bomo pa v naslednji tekmi. Manjka nam zbranosti. Pozna se, da smo igrali malo pripravljalnih tekem, skupaj s prvenstvenimi komaj šest. Nič ni mogoče ustvariti čez noč. Derbi je kot vsaka druga tekma. Nekaj več razmišljamo o Mariboru, a pripraviti se je treba tako za vsako drugo tekmo,« je pogled proti Ljudskemu vrtu že usmeril ljubljanski trener.Celjski dvoboj je bil posladek, ki je bolje teknil gostom iz Ljubljane. Šišenska deseticaje čaral in bil režiser vsega; najprej vodstva za 1:0, potem pa še zasuka v navezi z drugim junakom drugega dela sezone. Celjani so imeli po uspehu v Ljudskem vrtu v nogah tudi drugo zmago, po zasuku v drugem polčasu, a so »iz krempljev« izpustili ljubljanski dvojec strelcev.