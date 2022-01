Vijolične zapušča še Blaž Vrhovec

Mariborčani so pred nadaljevanjem sezone ostali še brez enega pomembnega nogometaša v minulih sezonah. Po Rudiju Požegu Vancašu, ki je prestopil k ukrajinskemu Černomorcu iz Odese, so se razšli z jeseni poveljnikom igre v zvezni vrsti in še enim od poslednjih igralcev (postala sta le še Martin Milec in Aleks Pihler), ki so osvojili zadnji naslov slovenskega prvaka in igrali v ligi prvakov Blažem Vrhovcem. Z Maribor je imel pogodbo še do konce sezone.

Vrhovec bo, opraviti mora še zdravniški pregled, kariero nadaljeval na Cipru pri Anorthosisu iz Larnake. Ljubljančan se bo na Cipru pridružil nekdanjemu slovenskemu reprezentantu Denisu Popoviću. Pri šestnajstkratnem ciprskemu prvaku je največji pečat od slovenskih nogometašev pustil Tonči Žlogar. Trener Anarthosisa je Gruzinec Temur Kecbaja.