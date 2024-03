Vijolični so izpolnili željo zeleno-belih, črno-beli pa vodilnih

V nadaljevanju preberite:

Prvenstvena bitka se ni zapletla. Maribor je v 25. kolu 1. SNL iztrgal dve točki vodilnemu Celju (1:1), toda nogometaši Olimpije niso izkoristili darila največjih tekmecev. V Murski Soboti so zeleno-beli iztržili le točko (1:1), potem ko so bili v zaostanku že od 2. minute po golu Roberta Čakša. Slab teden, v katerem so ostali brez pokalne lovorike, so morda začinili tudi s predajo šampionske paličice. Vodilni Celjani so 11 tekem pred koncem zadržali prednost sedmih točk pred branilci naslova.

»Zadovoljen sem in čestitam fantom. Bili so trenutki, ko smo trpeli, in trenutki, ko smo igrali dobro. To je ugoden rezultat in obetavna spodbuda za naprej,« je osvojitev velike točke pospremil trener Mure Tonči Žlogar.

»Prišli smo po zmago, a je izid realen. Bili smo bliže zmagi, Rozman je preprečil poraz Celjanov,« je ocenil mariborski trener Ante Šimundža.