Bravo je štirikrat zatresel okvir vrat, mreže niti enkrat

Za uvod v 25. kolo Prve lige Telemach so se nogometaši Brava in Aluminija razšli z neodločenim izidom 0:0. Ljubljančani so bili boljši, a jim ni uspelo zatresti tekmečeve mreže kljub 18 strelom. Kar štirikrat so zadeli okvir vrat, med drugim tudi z enajstmetrovko.

Šiškarji so odločneje začeli, v četrti minuti je Jan Gorenc po kotu zgrešil s približno desetih metrov. Pozneje kakšnih nevarnih akcij ni bilo ne na eni ne na drugi strani, šele v 32. minuti je v kazenskem prostoru gostov do strela prišel Matej Poplatnik, vendar je bil njegov poskus prešibak.

Kidričani so prvič zagrozili v 41. minuti, ko je Matija Orbanić posredoval po strelu Tina Matića z roba kazenskega prostora. V 44. minuti je Lan Jovanović izpustil žogo pred svojimi vrati, do nje je prišel Poplatnik, vendar iz bližine zadel vratnico.

Bravov napadalec Poplatnik je v 48. minuti priigral gostiteljem najstrožjo kazen, ko ga je po prodoru zrušil Lan Jovanović. Izkušeni Poplatnik se je sam odločil za strel z bele točke, vendar zadel vratnico.

Gostitelji so bili vnovič blizu vodstva v 71. minuti, ko je Milan Tučić s strelom z glavo iz bližine poslal žogo v prečko, to pa je zatresel tudi Luka Kerin v 84. minuti s strelom iz bližine z desne strani.

Prva liga Telemach, 25. kolo:

Sobota

Bravo – Aluminij 0:0

17.30 Celje – Maribor

Nedelja

13.00 Rogaška – Kalcer Radomlje

15.00 Mura – Olimpija

20.15 Domžale – Koper