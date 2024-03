V štajerskem derbiju Mariborčani igrajo tudi za prvake

V nadaljevanju preberite:

Prvenstvena nogometna bitka se je s polomom velikih v pokalnem tekmovanju zapletla. In se lahko še bolj, če bo v današnjem štajerskem derbiju, v osrednji tekmi 25. kola 1. SNL v Celju, Maribor zadal nov udarec vodilnim Celjanom. V taboru Olimpije bi bili veseli takšnega razpleta, a tudi previdni, saj bodo jutri gostovali v Murski Soboti. Kako močno so zamajani vijolični temelji po pokalni hladni prhi v Ljudskem vrtu? Celjani upajo, da jih niso utrdili v treh dnevih, pri čemer pa so morali tudi svoje nekoliko utrditi po nizu slabših predstav, zaradi katerih so ogrozili pohod proti lovoriki. Ob kritikah za predstavo v derbiju v Stožicah se velja vprašati, ali niso osvojili točke proti prvakom in prvim izzivalcem?