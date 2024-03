Olimpiji se je prva lovorika že izmuznila iz rok

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih tekmah osmine finala je pogrom favoritov na »domačem igrišču"« v Spodnji Šiški dopolnila še branilka naslova Olimpija. Sredin bliskovit zasuk Radomljanov v Ljudskem vrtu je pomenil veliko razočaranje za Mariborčane, ki so tekmovalno uspešnost po praktično izgubljeni prvenstveni bitki reševali v pokalnem tekmovanju. Prav ničesar niso prepustili naključju, saj so bili tudi v karanteni. Toda »račun brez krčmarja« ni prinesel le sezone brez lovorike, temveč je močno zapletel tekmovalno kombinatoriko do konca sezone, saj četrtouvrščeni v 1. SNL ne bo videl Evrope. Mariborčani so sicer na tretjem mestu, vendar si kljub odlični prvenstveni podobi ne smejo privoščiti spodrsljaja, saj jim za vrat diha Bravo. Olimpija ostaja v bitki za naslov, za tolažbo ima pred seboj udobnejše evropsko poletje, ki ga zagotavlja le drugo mesto.