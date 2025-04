Borussia lahko izloči Barcelono, a mora brzdati čustva; Emery se vrača v Pariz

Morda sta današnja četrtfinalna dvoboja Uefine lige prvakov na papirju »lažja« od sinočnjih, ko so se merili večkratna evropska prvaka Bayern in Inter ter finalist iz leta 2006 Arsenal in branilec naslova in rekorder Real Madrid, a tudi nocoj (21.00) lahko pričakujemo spektakla v Barceloni in Parizu. Barcelona je najbolj učinkovito moštvo, PSG morda v najboljši formi, izzivalca pa več kot nevarna. Tako Borussia Dortmund kot Aston Villa sta dokazala, da ju nikakor ne velja vnaprej odpisati. In zdaj imata še več upanja po presenečenjih v Londonu in Münchnu.

Stavite na svojega favorita v derbijih lige prvakov. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Serhou Guirassy je želja mnogih klubov. FOTO: Leon Kuegeler/ Reuters

Barcelona je v ligi prvakov na 10 tekmah dosegla 32 golov, Borussia, poraženka lanskega finala proti Realu, 28 na 12 tekmah Na lestvici strelcev vodiz 11 zadetki, le enega manj je dosegel, blizu jez devetimi.

Tekmeca na Montjuicu imata zelo različni izhodišči pred prvo tekmo. Barcelona je vodilna v Španiji. Borussia, evropska prvakinja iz leta 1997, preživlja turbulentno sezono in je šele osma v Nemčiji. Proti Barceloni na treh tekmah še ni zmagala, njun ligaški dvoboj decembra lani se je v Dortmundu končal s 3:2 za goste.

Vse torej kaže na napredovanje Barcelone, ki se ji v polfinalu obeta boljši iz para Bayern – Inter in ji tudi stavnice pripisujejo lepe možnosti (kvota 1,22; na Borussio 4). Toda rumeno-črni lahko črpajo navdih iz lanske sezone, v kateri so prav tako razočarali v bundesligi – peto mesto je bila najslabša uvrstitev v desetih letih –, toda v Evropi izločili PSV, Atletico in PSG ter v finalu na Wembleyju namučili Real Madrid (0:2).

Hansi Flick je preporodil Barcelono. FOTO: Josep Lago/AFP

To bo tudi partija »nemških« trenerjev, Niko Kovač, sicer po rodu Hrvat, po nogometni izobrazbi pa čistokrvni Nemec, bo izzval še enega bivšega trenerja Bayerna Hansija Flicka, ki mu gre v Kataloniji prav tako dobro kot v Münchnu, kjer je v sanjski sezoni 2019/20 osvojil vse, kar je bilo mogoče.

Legenda Bavarcev je tudi Jürgen Klinsmann, ki ocenjuje, da ima Borussia dovolj kakovosti, da gre do konca, ampak bo morala nadzirati čustva, prav ta so jo namreč izdala v lanskem finalu, v katerem je v prvem polčasu nadigrala Real. »Borussia ima potencial, da premaga Barcelono, toda ne sme postati preveč čustvena, živčna, če stvari ne gredo tako, kot si je zamislila. To je njena največja hiba,« ocenjuje nekdanji svetovni prvak.

Niko Kovač ima že dovolj izkušenj za podvig. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Barcelona deluje odlično, a se ji lahko zgodba hitro zalomi na vseh treh frontah. V finalu kraljevega pokala se bo pomerila z Realom, pred katerim ima le štiri točke prednosti v la ligi, česar se zaveda tudi Flick.

32 golov je v ligi prvakov dosegla Barcelona, 28 Borussia Dortmund.

»Navijači lahko sanjajo o trojčku, toda trenerji in igralci moramo ostati na trdnih tleh. Vse, kar smo dosegli doslej, je plod trdega dela. Pred nami je zelo močan tekmec in morali se bomo pokazati v najboljši izvedbi,« opozarja Flick, ki se ne slepi, da bo Borussia bistveno šibkejša zaradi odsotnosti poškodovanega branilca Nica Schlotterbecka: »Borussia je v zadnjih letih izgubila veliko igralcev, pa se znova zavihtela v četrtfinale. To ni naključje.«

1982. leta je bila prvak Aston Villa, leta 1997 Borussia, Barcelona ima 5 naslovov (1992, 2006, 2009, 2011, 2015).

PSG edini brez lovorike

Potem ko je PSG izločil Liverpool, najboljšo ekipo ligaškega dela, bo na Parku princev gostil še enega angleškega tekmeca, evropskega prvaka iz leta 1982 Aston Villo. Podobno kot Barcelona si ne sme privoščiti podcenjevanja (kvoti za napredovanje (znova 1,22 proti 4,00).

Luis Enrique se zaveda, da naloga ne bo lahka. FOTO: Franck Fife/AFP

Ekipa Luisa Enriqueja si je konec tedna že zagotovila nov naslov v Franciji in se lahko povsem posveti lovu na izmuzljivo evropsko krono. Najbližje ji je bila leta 2020, ko je izgubila v finalu z Bayernom. Villa v Angliji bije težak boj za četrto mesto, v katerem je v soboto dosegla pomembno zmago proti Nottingham Forestu (2:1).

Ob robu igrišča bosta stara znanca, Španec Enrique in Bask Unai Emery. Pozor, Emery je vodil PSG med letoma 2016 in 2018 in ga kljub osvojitvi vseh domačih lovorik zapustil razočaran.