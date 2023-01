Vodilni Napoli bo takoj doživel napad v Milanu

Prva sreda v letu 2023 prinaša vrnitev italijanskega nogometnega prvenstva. Italijani so v tej sezoni odigrali šele 15 od 38 kol v serie A, nič še ni odločeno, v najboljšem položaju pred drugim delom sezone pa so vendarle nogometaši Napolija, ki uživajo osem točk prednosti pred Milanom. V sredo bodo igrali vseh deset tekem – prvo ob 12.30 v Salernu, kjer bo gostoval Milan, zadnjo ob 20.45, ko se bosta v derbiju 16. kola pomerila Inter – Napoli.

Vrstni red: Napoli 41, Milan 33, Juventus 31, Lazio in Inter po 30, Atalanta in Roma po 27, Udinese 24, Torino 21, Fiorentina in Bologna po 19, Salernitana in Empoli po 17, Monza in Sassuolo po 16, Lecce 15, Spezia 13, Cremonese 7, Sampdoria 6, Verona 5.

Boj za najboljšega bodo nadaljevali tudi napadalci. Trenutni vrstni red najboljših strelcev: Osimhen (Napoli) 9, Arnautović (Bologna) 8, L. Martinez (Inter), Lookman (Atalanta) in Nzola (Spezia) po 7, Kvarachelia (Napoli), Leao (Milan), Immobile (Lazio), Džeko (Inter) in Vlahović (Juventus) po 6. Slednji, 22-letni srbski napadalec, resda v majici Juventusa ne bo nared za obisk Cremone, saj je poškodovan.