Maribor prekinil post s tremi goli v mreži Gorice

Slovenski državni prvaki iz Maribora so pred povratno tekmo 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti moldavskemu Šerifu prekinili urok Ljudskega vrta in proslavili prve tri domače zadetke in prvo domačo zmago v novi sezoni, pred svojimi navijači pa so tudi vsaj deloma zabrisali spomin na porazen začetek nove ligaške sezone in poraz z 0:3 proti Radomljam. Trener Radovan Karanović je za razliko od tekme z mlinarji v ogenj poslal vse razpoložljive moči, kar se mu je obrestovalo. Njegovi varovanci so pokazali več od tekmecev, čeprav so zaostajali z 0:1, in na koncu zasluženo prišli do prve prvenstvene zmage v novi sezoni.

Mariborčani na treh domačih tekmah nove sezone, dveh evropskih in prvenstvenem, še niso dosegli gola, proti Gorici so ga želeli čim prej. Takoj so prevzeli pobudo, prvo priložnost pa so se priigrali v 11. minuti, ko se je Nino Žugelj po podaji Jana Repasa in neodločnosti novogoriškega branilca Nejca Mevlje sam znašel pred vratarjem Urošem Likarjem, vendar je streljal mimo gola. V 14. je zbranost Likarja s strelom od daleč preizkusil Ignacio Guerrico, v 17. minuti pa je prišlo do spremembe izida. Gorica je v prvem nevarnejšem napadu povedla. Po kotu, ki ga je izvedel Alessandro Ahmetaj, je nekdanji član Maribora Etien Velikonja na prvi vratnici žogo preusmeril v mrežo in poskrbel za šok na tribunah. Toda mariborske nogometaše to ni zmedlo, že tri minute pozneje so odgovorili in izenačili. Lepo akcijo oziroma podajo sta uprizorila Rok Kronaveter in Roko Baturina, Hrvat jo je končal z natančnim strelom.

Po obdobju igre med obema kazenskima prostoroma je bilo videti, da bosta ekipi na odmor odšli z neodločenim izidom, toda v sodniškem dodatku je prišlo do popolnega preobrata. Gostitelji so prišli do vodstva, ko je Sven Šoštarič Karič z leve strani podal žogo v kazenski prostor, kjer jo je lepo sprejel Žugelj, ki je imel ob Joštu Urbančiču dovolj prostora, da jo je tudi mirno poslal mimo vratarja na želeno mesto. Že v prvem resnem napadu drugega dela bi lahko Mariborčani povišali vodstvo, Matija Širok je poskušal blokirati podajo z leve strani, pri tem pa žogo preusmeril proti svojemu vratarju, ki pa je bil pazljiv in žogo s parado preusmeril v kot.

Kljub približanju Gorica brez prave priložnosti za izenačenje

V 53. minuti pa je bil goriški vratar spet brez moči. Kronaveter je v kazenskem prostoru lepo našel Ivana Brnića, hrvaški napadalec pa je z natančnim strelom v nasprotni vratarjev kot dosegel tretji gol za domač ekipo. Brnić je imel v 56. še eno stoodstotno priložnost. Tokrat je bil v vlogi natančnega podajalca Baturina, Brnić je bil spet sam pred vratarjem, v sredini je imel neoviranega Žuglja, ki bi najbrž v primeru podaje Hrvata žogo samo potisnil v gol, toda do podaje ni prišlo, slab strel pa je goriški vratar ubranil.

V 59. minuti je Žugelj, ki je po vesteh iz Maribora blizu prestopu v tuj klub, streljal mimo gola, za zgrešeni priložnosti pa je sledila kazen. Na levi strani polovice Maribora je v 61. minuti Ahmetaj s prostega strela podal žogo pred vrata, Kronaveter pa je v skoku nesrečno ali nespretno zadel žogo in premagal svojega vratarja Menna Bergsna. Do konca je bilo še nekaj poskusov na obeh straneh, tudi strelov od daleč, toda pravih priložnosti ni bilo več. Maribor bo v naslednjem kolu gostoval pri pokalnem prvaku Kopru, Gorica bo gostila Radomlje.

Vodilni Radomljani z golom Jazbeca pokvarili večer Celjanom

Nogometaši Radomelj so v prvem kolu 1. SNL presenetljivo nadigrali Maribor, prepričljivo zmago pa so hoteli potrditi s točkami proti Celju, še eni ambiciozni ekipi, ki je na prvenstvenem uvodu na istem stadionu kot tokrat z Domžalami igrala brez zadetkov. Po prvem kolu vodilna ekipa tokrat polnega izkupička ni osvojila, glede na potek tekme pa je bila zagotovo zadovoljna tudi s točko, saj je iz svoje edine prave priložnosti izenačila v izdihljajih tekme.

Dvoboj vsaj v prvem polčasu ni ponudil dobrega nogometa, opravičilo igralcem je dejstvo, da vročina zagotovo ni omogočala posebno dobrega počutja na igrišču. Pravih priložnosti ni bilo, ekipi sta nekajkrat prišli v tekmečev kazenski prostor, toda manjkali so nevarnejši streli. Celjani so več poskušali, imeli so tudi rahlo terensko premoč, vendar je bil domači vratar Emil Velić brez resnejšega dela, kar velja tudi za njegovega kolega na nasprotni strani Matjaža Rozmana.

V nadaljevanje pa so gostitelji vstopili bolj pogumno. Strela Sandija Nuhanovića in Vicka Ševelja sta bila nevarna, toda žoga ni našla poti do mreže, oba so celjski nogometaši pravočasno blokirali. Pogumnejša igra domačih je gostom omogočila, da so imeli več prostora, v 53. minuti pa so to izkoristili, Nigerijec Chukwubuikem Ikwuemesi je po polprotinapadu prodrl po levi strani, podal žogo v sredino, kjer je Tin Matić, lani pri Triglavu najboljši strelec druge lige, kaznoval neodločnost obrambe, potisnil žogo v vratnico, od katere se je žoga odbila v mrežo.

Ikwuemesi bi lahko po protinapadu že kmalu poskrbel za povišanje vodstva, a je tako kot nekajkrat prej pokazal sebičnost, namesto da bi podal bolje postavljenemu soigralcu, se je odločil za preigravanje in strel, ki pa ni bil natančen. V 83. je bil nenatančen tudi Tamar Svetlin, lepe podaje Nina Koutra že v naslednjem napadu ni izkoristil Ivan Božić, kar je bila zadnja priložnost Celjanov, ki so se v zadnjih minutah povsem pomaknili v obrambo in prežali na protinapade.

Za tako igro so bili utrujeni Celjani, njihov trener Roman Pilipčuk je nerazumljivo opravil le dve menjavi, kaznovani. V 90. minuti je najprej Rozman po strelu Madžida Šošića žogo odbil v prečko, le nekaj trenutkov pozneje pa je po predložku z desne strani Ivan Čalušić na levi strani kazenskega prostora preskočil celjske branilce, z glavo podal žogo pred gol, kjer je bil neoviran rezervist Rok Jazbec, ki ni imel težkega dela, da jo je z glavo preusmeril za hrbet celjskega vratarja. V tretjem kolu bodo Radomljani gostovali v Novi Gorici, Celjani pa bodo gostili Muro.

Petek

Radomlje : Celje 1:1 (Rok Jazbec 90.; Tin Matić 53.)

Sobota

Maribor : Gorica 3:2 (Roko Baturina 20., Nino Žugelj 46., Ivan Brnić 53.; Etien Velikonja 17., Rok Kronaveter 60., avt.)

Nedelja

Bravo – Koper 17.30

Tabor Sežana – Olimpija 17.30

Mura – Domžale 20.15