Zaradi Iličića in Oblaka na trnih tudi selektor Kek

Kaj prinaša nogometnim privržencem predzadnji konec tedna v novembru pred novo akcijo evropskih reprezentanc v boju za Katar 2022? Pod drobnogledom bodo nastopi Barcelone, Manchester Uniteda, Rome in drugih, ki so imeli težave v zadnjem obdobju, slovenski selektor Matjaž Kek in drugi pri nas pa bodo spremljali tudi učinek Jana Oblaka, Josipa Iličića in njunih soigralcev v reprezentanci. »Jojo« je v tej sezoni serie A zrežiral gol na vsakih 89,6 minute igre, kar ni slabo.