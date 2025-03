Vrhunski nogometni užitki v Münchnu in Stuttgartu med 30 in 150 evri

Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila cene vstopnic za zaključni turnir lige narodov, ki bo med 4. in 8. junijem v Münchnu in Stuttgartu. Za oglede tekem Nemčije, Portugalske, Francije in Španije bo potrebno odšteti med 30 in 150 evrov.

Prva polfinalna tekma med Nemčijo in Portugalsko bo 4. junija v Münchnu, dan kasneje pa bo v Stuttgartu še tekma med Španijo in Francijo. V Stuttgartu bo 8. junija ob 15. uri tudi tekma za tretje mesto, finalna tekma pa se bo istega dne v bavarski prestolnici pričela ob 20.45.

Vstopnice za nemško polfinalno tekmo bodo stale 30 evrov (3. kategorija), 75 evrov (2. kategorija) ali 150 evrov (1. kategorija). Uefa je cene vstopnic določila v sodelovanju z nemško nogometno zvezo (DFB), kar 90 odstotkov vstopnic pa bo na voljo v splošni prodaji.

Nekoliko cenejše so vstopnice za drugo polfinalno tekmo med Španijo in Francijo ter za tretje mesto v Stuttgartu. Za vstopnice druge kategorije bo potrebno odšteti 60, za vstopnice prve kategorije pa 100 evrov.

Za invalide velja enotna cena 30 evrov, vstop za njihove spremljevalce pa bo brezplačen.