Vse gole bi zamenjal za nastop v osmini finala eura

Nogometna reprezentanca Poljske je bila na prejšnjem euru 2016 v Franciji med najboljšimi na stari celini, igrala je vrhunski nogomet in za las ostala brez največjega podviga. Pet let pozneje ji ni šlo po načrtu.



Poljaki so namreč izgubili odločilno tretjo tekmo s Švedsko (2:3) in zapustili šampionat stare celine po rednem delu prvenstva. Robert Lewandowski je resda zabil oba gola za poraženo slovansko ekipo, toda to mu ni prineslo veliko veselja. Na euru 2020 je skupaj zbral tri gole, še enega proti Španiji.

»Tudi sam sem denimo v eni akciji kar dvakrat zadel prečko«

»Na evropskih prvenstvih sem res zabil največ golov prav letos, toda to me prav nič ne veseli. Vse dosežene gole bi pri priči zamenjal za nastop Poljske v osmini finala. Na tem turnirju res nismo imeli sreče. Priigrali smo si številne priložnosti za gol, toda pokopala nas je neučinkovitost. Tudi sam sem denimo v eni akciji kar dvakrat zadel prečko,« se je ozrl nazaj ostrostrelec Bayerna, morda eden najboljših napadalcev tega stoletja.

