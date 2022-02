Všečni in tekmovalni vso tekmo, ne le 15 minut

V nadaljevanju preberite:

Z nasploh najvišjo zmago v jesenskem delu prvenstva (4:0) in še proti neposrednemu tekmecu za obstanek Aluminiju je Dušan Kosić začel svoje presenetljivo trenersko pot pri sežanskem CB24 Taboru. Nadaljeval je še s štirimi tekmami brez poraza in zdelo se je, da bo Tabor znova mešal štrene najboljšim. A je prišel mrk: sedem tekem, sedem porazov. Ljubljančan je nekoč veljal za trenerja, ki je celo preveč negoval všečno igro, a v njej ni bilo videti pravega naboja, »fizike in agresije«. S Celjem je zorel, dozorel, postal šampion, zdaj pa poskuša tudi s klubom in moštvom z veliko slabšimi potenciali doseči domala nemogoče: ravnovesje med všečnostjo, rezultatsko učinkovitostjo, visokim ritmom, disciplino ...