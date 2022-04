Vstopnice za finale že na voljo

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da so vstopnice za finale pokalnega tekmovanja že v prodaji. Finale tako v ženski kot moški konkurenci bo na celjskem štadionu 11. maja, osrednji dogodek bo tekma med Bravom in Koprom ob 20.30. Pred tem bo na sporedu še odločilna tekma ženskega pokalnega tekmovanja, pomerila se bosta mestni tekmici iz prestolnice Ljubljana in Olimpija.

Kot so sporočili iz NZS, letošnji pokalni dan prinaša pomembno novost, saj bosta oba zmagovalca pokalnih tekmovanj dvignila nov pokal, ki ga je Nogometna zveza Slovenije pripravila v sodelovanju s partnerjem Pivovarno Union. Dogajanje se bo pričelo ob 14.30, ko se bodo odprla vrata navijaške cone. Ženski finale bo ob 15.30, ta tekma bo tudi prva ženska nogometna tekma v Sloveniji, ki bo potekala ob pomoči sistema Var. Finale ženskega pokala si bo moč ogledati brez plačila vstopnine.

Moški finale bo na vrsti ob 20.30, Koprčani bodo naskakovali četrto pokalno lovoriko, medtem ko bo tokratni finale sploh prvi za nogometaše Brava. NZS je sporočila, da so vstopnice za moški finale že v prodaji po 15 evrov za odrasle, deset evrov za študente in dijake ter sedem evrov za otroke do 14. leta starosti.