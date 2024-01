Vučićeva kaotična Srbija lahek plen tudi za Golobovo neenotno Slovenijo

Vtisi in ocene o tem, kako uspešna je lahko na evropskem prvenstvu v Nemčiji slovenska nogometna reprezentanca, se še zbirajo in se tudi razlikujejo. V obtoku so vse možne napovedi, od senzacije do popolnega poloma. Od dobrega igralnega vtisa, a slabšega točkovnega izkupička, do pragmatičnega videza, a do zadnje sekunde napetega zadnjega dvoboja v skupini, ki bo odločal o napredovanju med 16 najboljših na stari celini.

Pol leta pred prvo tekmo na euru proti Danski v Stuttgartu (16. junija) so slovenska izhodišča za selektorja Matjaža Keka zelo obetavna. Slovenija pod Kekovo taktirko že kaže obrise tekmovalne reprezentance in predvsem resne z glavo ter repom. Na to podobo in »kvantni« preskok od reprezentance, ki jo je spremljal sloves odlične sparing tekmice za boljše in v tistem trenutku ambicioznejše reprezentance, do upoštevanja vredne in predvsem z oznako »mine«, me je opozoril znanec Goran iz Srbije. Je redni obiskovalec Pirana, kjer ima drugi dom, in je tudi sicer navdušen nad Slovenijo ter odličen poznavalec slovenskega nogometa. Ni kar nekdo, je nekdanji nogometaš in funkcionar z dobrimi znanstvi ter povezavami v srbskem nogometu.

Njegovi oceni o Kekovi pragmatični, disciplinirani, enotni in tekmovalni Sloveniji ni mogoče oporekati. Uporabil jo je v kontekstu debate o trenutnem političnem položaju v Srbiji in parlamentarnih volitvah, na kateri je lider vladajoče partije pometel z nasprotniki, pri čemer je uporabljal tudi vse možne nešportne prijeme.

Iz te njegove ocene je prav lahko razumeti, da je Srbija velika priložnost Slovenije. Da je trenutna – in najbrž bo še kar dlje časa – srbska nogometna reprezentanca pod vodstvom Dragana Stojkovića v podobnem stanju, kot je država: kaotična, razdeljena, neorganizirana in brez resnega koncepta. In je, prej kot napredovanju iz skupine, bliže polomu.

»Po uspehu v kvalifikacijah za katarski mundial le še nazadujemo. Če sem iskren, takrat smo v Lizboni uprizorili res sanjsko predstavo in daleč najboljšo pod Stojkovićevim mandatom, toda pozabili smo na to, kako smo sploh prišli do odločilne tekme. V Beogradu sodniki niso priznali Ronaldovega gola za portugalsko zmago s 3:2. Ne vem, kako bi se potem izšle dodatne kvalifikacije?« je še omenil znanec, ki je s svojo »analizo« posredno Sloveniji dal vlogo št. 3 v skupini.

V športu nasploh, nemara še bolj v nogometu, velja pravilo, kolikor je urejena in stabilna država, toliko večje so možnosti za uspeh. In obratno, večji nered, manjše možnosti. Ta teza na svetovni ravni sicer ne drži vedno in bi jo zavrnila prav svetovna prvakinja Argentina, ki od nogometnih držav iz »zahodne civilizacijske sfere« deluje v najbolj kaotičnem stanju. Tu velja še upoštevati talent in vendarle ključno vlogo: v katerih ligah in državah igrajo reprezentanti?

Slovenija bo na euro odpotovala z jasno vlogo tretje na jakostni lestvici skupine in to ve tudi široko razgledani Kek, ki mu je bolj kot Stojkoviću jasno, da »družbeni kaos« srbski reprezentanci ne prinaša nič dobrega. Sloveniji pa absolutna »disciplina in red« največ, kar je mogoče.

Četudi slovenska politična stabilnost ni na pretirano visoki stopnji, njena »forma« ali razdeljenost nimata prav velikega vpliva na visoko enotno in moralno držo slovenske reprezentance v Nemčiji. Niti pred 24 leti je ni imela. Srečkova Slovenija se je na prvi euro uvrstila pod eldesesovsko vladavino, na njem pa skupaj s tisoči Slovencev uspešno tekmovala pod demosovo.