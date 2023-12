Drugim bi že čestital za naslov, le sebi ne, ker je previdnost mati modrosti

V nadaljevanju preberite:

Damir Krznar je oktobra moral zapustiti Maribor. Po odhodu Alberta Riere so ga hitro najeli Celjani in zadeli v polno. Po njegovo taktirko so Celjani jesenski del prvenstva končali na vrhu lestvice in z domala nedosegljivo prednostjo pred Olimpijo. Kako se je 51-letnemu hrvaškemu strokovnjaku iz Zagorja posrečilo izpeljati jesen in kako je bilo stopiti v velike čevlje predhodnika Alberta Riere? So Celjani že šampioni in kako se je ujel z igralci, je razkril tudi nekdanji trener zagrebškega Dinama v pogovoru za Delo.