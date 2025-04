Wojciech Szczesny: Ne posnemajte me, ne želim biti slab primer

Vratar Barcelone Wojciech Szczesny, ki je tako rekoč iz upokojitve vskočil med vratnice po poškodbi prvega vratarja Marc-Andrea ter Stegna ter imenitno opravlja svojo nalogo, ima slaba navado. Je strasten kadilec, česar nikoli ni skrival. V pogovoru za televizijsko postajo ESPN se je dotaknil te razvade.

»So stvari, o katerih ne bi govoril. O tej bi raje bil tiho. Če me nekdo vpraša, ali kadim, odgovorim, da kadim. Ampak raje bi videl, da me o tem ne sprašujejo. Ne želim biti slab primer,« je priznal 35-letni Poljak, ki mu navijači s tribun skandirajo »Szczesny fumador« (Szczesny kadilec).

»To bitko sem izgubil. Zelo mlad sem se navadil na kajenje in to mi škoduje. Tega se zavedam. Zato, vsem pravim, ne delajte tega, kar sem naredil jaz,« je priznal sicer v tej sezoni odlični Szczesny, ki na kar trinajstih tekmah ni prejel gola. Jutri ga čaka prva bitka za lovoriko, v Sevilli se bo v finalu španskega pokala Barcelona pomerila z Realom Madridom. Vodilno moštvo španskega prvenstva bo oslabnljeno, zaradi poškodbe ne bo igral slavnejši Szczesnyjev rojak Robert Lewandowski, ki je tudi v tej sezoni prvi strelec Barcelone in »La lige«.