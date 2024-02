Porto prelisičil Angleže, jezni Xavi pa priznal: Zaslužili smo si več

Tudi zadnji večer nogometne lige prvakov je navdušil navijače, četudi so na tekmah v Neaplju in Portu videli le tri gole. Porto je doma premagal Arsenal z 1:0, Napoli in Barcelona sta se razšla brez zmagovalca (1:1), marca bomo zanesljivo spremljali dramatični povratni tekmi osmine finala.

V Italiji smo videli odlično Barcelono v prvem polčasu tekme na štadionu Diego Maradona, morda bi Katalonci lahko zabili kakšen gol. To je šele v drugem polčasu uspelo Robertu Lewandowskemu po podaji Pedrija, toda Victor Osimhen je hitro odgovoril in na koncu je bil Napoli celo bolj energičen in bližje zmagi. V Kataloniji bo šlo za odprto tekmo.

Italijani: Tak kolektivni duh mi je všeč

»Zaslužili smo si več. Naša strategija je delovala dobro, zasluženo smo prešli v vodstvo, toda nismo se znali umiriti in 'stopiti na žogo'. Škoda. To je liga prvakov, ne pozabite. V trenutku, ko smo le začasno zaspali, je Napoli zabil gol iz svojega prvega strela na vrata! Morali bi zdržati žogo in še nekaj časa z njo krožiti po njihovi polovici igrišča. Pod črto pa sem zadovoljen, fantje so vložili dovolj energije in igrali smo dobro. Kar je ključno: ustvarili smo si dovolj priložnosti in pred našimi navijači smo lahko le še boljši,« je zatrdil Barcelonin trener Xavi, ki je bil opazno jezen in tega ni skrival.

Victor Osimhen je zabil gol izenačenja za Napoli. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Tudi Francesco Calzona, ki je prevzel vodenje Napolija tik pred tekmo, je bil zadovoljen. Češki selektor je izpostavil veliko vrnitev njegove ekipe. »Čaka nas veliko dela, toda fantom čestitam za nastop. Borili so se, niso se vdali niti v drugem polčasu in bili v zadnjih 15 minutah tekme odlični. Tak kolektivni duh mi je všeč, verjeli smo v zmago. Navdušili so me tudi rezervisti, tudi v Barceloni lahko odgovorimo na pravi način,« je prepričan Calzona.

Arteta: Porto je nenehno prekinjal ritem igre

Tudi na Portugalskem so videli zanimivo tekmo in bili zadovoljni z zmago Porta nad Arsenalom. Trener Sergio Conceicao je izpostavil ključne dejavnike za uspeh v prvi tekmi z Londončani. »Uspelo nam je prav vse, kar smo si zadali. Uspešno smo jih napadali preko obeh kril in omejili njihovo igro po sredini igrišča. Celo v prekinitvah je bil viden naš načrt, vse je delovalo! Fantom lahko le čestitam za uspešen večer,« je dodal trener Porta, ki je zasenčil Angleže predvsem z izbrano boljšo taktiko. »Ne gre le za moj gol, vsi smo se tudi uspešno kolektivno branili, ko je bilo treba,« je dodal tudi strelec edinega gola, 26-letni brazilski vinger Galeno.

Robert Lewandowski se je takole veselil gola v Italiji. FOTO: Filippo Monteforte/AFP

Arsenal? Njegov trener Mikel Arteta je le potrdil razplet večera. »Porto je bil popolnoma osredotočen na svoje naloge. Odlično je bil organiziran v obrambi in nenehno je prekinjal ritem igre s potezami, ki so zanj značilne. Veliko stvari moramo popraviti pred revanšo v Londonu. V četrtfinale nas vodi le zmaga z dvema goloma razlike in temu bomo podredili tudi našo taktiko,« je napovedal Španec.