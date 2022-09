Xaviju zmanjkuje presežnikov: V čast mi je, da lahko računam na Roberta

Robert Lewandowski je z zadetki št. 87, 88 in 89 v ligi prvakov še zmanjšal zaostanek za vodilnima Portugalcem Cristianom Ronaldom (140) in Argentincem Lionelom Messijem (125) ter na večni lestvici tekmovanja prehitel kapetana madridskega Reala, Francoza Karima Benzemaja (86), s katerim si je delil tretje mesto. A to je bilo na Camp Nouu v sredo zvečer drugotnega pomena, povratek najelitnejšega evropskega tekmovanja na kultni štadion, ki je letos ostal brez izločilnih bojev lige prvakov (Katalonci so po slabih predstavah izpadli že v skupinskem delu in nato v evropski ligi v četrtfinalu priznali premoč kasnejšemu zmagovalcu Eintrachtu iz Frankfurta), pa ni razočaral.

Prva violina katalonske ekipe je bil spet 34-letni Lewandowski, ki je po najmanj 45 milijonov evrov vrednem prestopu iz münchenskega Bayerna dosegel že osem golov na petih tekmah za svoj novi klub. Trener Xavi Hernandez, ki se je s Poljakom pred dobrimi sedmimi leti še meril na največjih evropskih obračunih kot igralec, je opozoril, da se v igri varšavskega asa skriva še veliko več kot le zadetki.

»Zmanjkuje mi že pohval. Dosegel je hattrick, a ne gre le za to. Mislim na način njegove igre, na to, kako razigrava ekipo, išče soigralca iz 'drugega plana', kako perfektno 'bere' prostor, pritiska ...« je osupel Xavi. »Res sem izjemno zadovoljen. Gre za fantastičen nakup, ki nam prinaša toliko rešitev v napadu. Je vodja, zmagovalec ... Preprosto fantastičen nakup. Ne vem, če je najboljša 'devetica' na svetu, a za nas je. Če že ni najboljši, ga lahko prištejemo v družbo (Karima) Benzemaja in drugih, tu je tudi (Erling) Haaland. Ne želim jih primerjati, Robert je spektakularen in v čast mi je, da ga imam v ekipi.«

To je šele začetek

Za vodstvo Kataloncev je sicer poskrbel Franck Kessie, nato je trikrat mrežo Viktorie, ki je v zaključku prvega polčasa prek Jana Sykore znižala na 1:2, med 34. in 67. minuto zatresel Lewandowski, ki je tako kot prvi v zgodovini tekmovanja dosegel vsaj en hattrick za tri različne ekipe (Borussia Dortmund, Bayern in Barcelona).

Navijači Barçe so bili lahko zadovoljni tudi ob spremljanju predstave Francoza Ousmana Dembeleja, ki je podelil dve asistenci, zadnjo Ferranu Torresu za končnih 5:1: »Dembele? Ni veliko takšnih v svetu nogometa, vsaj kar se tiče 'čistih' kril, proti katerim se je res težko braniti. Moramo izkoristiti njegove kvalitete. Srečen je, uživa. Pomemben igralec je, ki dela razliko, dosega gole, ustvarja ... Je kot bodalo na krilu. Ko je v najboljši formi, je njegova kakovost v igri mož na moža na ravni Neymarja. Mora biti še bolj drzen in pogosteje streljati, a je dober fant, ki dela razliko.«

Barcelona je še nepremagana v novi sezoni, a Xavi je tudi tokrat poskušal umiriti evforijo, ki se po nekaj neuspešnih sezonah vrača na Camp Nou. Ura resnice ga z ekipo čaka že prihodnji teden, ko bodo Katalonci gostovali pri Bayernu, kar bo seveda posebna tekma tudi za Lewandowskega, ki je bavarsko prestolnico zapustil v vse prej kot prijetnih okoliščinah. Bavarci so brez večjih težav v sredo na gostovanju premagali Inter nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića z 2:0.

»Prezgodaj je še govoriti, da se je Barça vrnila. Zadovoljni smo s predstavo, a to so le tri točke in ena domača tekma. Še vedno moramo v München in v Milano. Skupina je težka in moramo ostati ponižni. To je šele začetek,« je sklenil Xavi.