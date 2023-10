Yamal lahko v Portu prekosi Fatija

Med jutrišnjimi derbiji lige prvakov bo tudi dvoboj nekdanjih evropskih šampionov Porta (2 naslova) in Barcelone (5). Lamine Yamal bo imel novo priložnost, da postane najmlajši strelec v zgodovini elitnega klubskega tekmovanja.

Za zdaj rekord še vedno drži Ansu Fati, ki je 10. decembra 2019 za Barcelono proti Interju zadel s 17 leti in 40 dnevi. Glede na to, da jih je Yamal šele julija dopolnil 16, bo skoraj gotovo prekosil zdajšnjega napadalca Brightona.

Yamal je včeraj podpisal pogodbo na Camp Nouu do leta 2026 z možnostjo podaljšanja do leta 2030, ko bo dopolnil 18 let. »V Masii sem že vso kariero in zdaj so se mi izpolnile sanje,« je dejal mladi zvezdnik, ki se bo želel španskemu prvaku zahvaliti s prvim golom za člansko ekipo.

Lamine Yamal ima dva nastopa za Španijo. FOTO: Marcelo Del Pozo/Reuters

Doslej je igral 435 minut, priskrbel par asistenc in bil v petek zaslužen za avtogol Sergia Ramosa za zmago v Sevilli. V LP je na prvi tekmi proti Antwerpu (5:0) igral 22 minut, v Portu pa bi lahko bil v začetni enajsterici, ker se je v Sevilli poškodoval Raphinha.

Yamal je za Španijo debitiral proti Gruziji 8. septembra in dosegel gol v 74. minuti. Pri 16 letih in 57 dneh je postal najmlajši strelec za Španijo in dvojno premagal Gavija, ki je debitiral pri 17 letih in 62 dneh in prvič zadel pri 17 letih in 304 dneh. Za nameček je postal najmlajši strelec v kvalifikacijah za EP in izboljšal dosežek valižana Garetha Bala (17 let, 83 dni).