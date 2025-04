Rooney: PSG je bil bistveno boljši

Na prvi polfinalni tekmi med Arsenalom in Paris Saint-Germainom so si Parižani z zadetkom Ousmana Dembeleja zagotovili minimalno prednost pred povratno tekmo, ki bo v Parizu prihodnjo sredo. Dembele je goste v vodstvo popeljal že v četrti minuti, topničarjem pa ni uspelo odgovoriti na zgodnji zadetek. Pretili so tako domači kot gosti, a sta se večkrat izkazala oba vratarja, David Raya in Gianluigi Donnarumma. Arsenal se je izenačenju najbolj približal v 47. minuti, ko je Mikel Merino žogo z glavo poslal v nasprotnikovo mrežo, a je slovenska sodniška ekipa pod vodstvom Slavka Vinčića gol zaradi prepovedanega položaja razveljavila.

Po tekmi je igro severnolondonskega kluba in vzdušje na stadionu Emirates komentiral tudi nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Wayne Rooney. »Kar zadeva Arsenal, sem bil nekoliko razočaran nad tem, kako je igral, razočaran sem bil tudi nad navijači, mislim, da so bili navijači proti Real Madridu odlični. Mislim, da so bili nocoj nekoliko umirjeni ...« je komentiral dolgoletni angleški reprezentant. »Igralci potrebujejo pomoč. Menim, da so bili navijači proti Madridu najboljši, kar sem jih slišal. Pokazali so ogromno energije, danes pa jim niso dali enake energije – to je lahko razlika,« je ocenil Rooney.

»Mislim, da je Arteta poskušal biti pozitiven ... toda obstaja zgodovinski psihološki strah, da ne bi šel do konca,« je nadaljeval. »Arsenal je navajen, da pride do določene faze sezone in potem popusti. Govorim po resnici. Želim si, da Arsenal zmaga, upam, da bo zmagal, vendar se mora na tekmo podati s samozavestjo, Arsenal mora biti pripravljen na sovražno vzdušje.«

Rooney pa je pohvalil nastop Parižanov, predvsem ga je navdušil pritisk na Arsenalovo obrambno vrsto. »Mislim, da so bili bistveno boljša ekipa. Mislim, da so bili taktično odlični, organizirani, potrpežljivi,« je pohvalil PSG. »Lahko bi zmagali z dvema ali s tremi zadetki.«