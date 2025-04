PSG že vodi v Londonu pri Arsenalu

V elitni nogometni ligi prvakov sta pred nami prvi tekmi polfinala. Najprej merita moči Arsenal in Paris Saint-Germain, v sredo še Barcelona in Inter.

Arsenal je to sezono v Evropi zelo zanesljiv. Po rednem delu je zasedel tretje mesto, v izločilnih bojih pa najprej z 9:3 v skupnem seštevku izločil PSV iz Eindhovna, nato pa v četrtfinalu še branilca naslova Real s skupnih 5:1.

Parižani so si že pred časom zagotovili naslov v Franciji, v Evropi pa so po šele 15. mestu v ligaškem delu lige prvakov v izločilnih bojih pravi čas prikazali boljšo formo. Tako kot Arsenal ostajajo v lovu na prvo lovoriko v ligi prvakov.

Parižani so si že pred časom zagotovili naslov v Franciji. FOTO: Franck Fife/AFP

PSG je moral najprej odigrati dodatni tekmi za preboj v osmino finala in v njih s skupnih 10:0 izločil Brest, nato pa je bil po streljanju enajstmetrovk boljši od Liverpoola. V četrtfinalu je imel kljub vodstvu z 2:0 na povratni tekmi in skupnih 5:1 na koncu precej težav z Aston Villo, ki je skoraj pripravila preobrat. Toda Parižani so zdržali in se s skupnih 5:4 tretjič uvrstili v polfinale lige prvakov.

Dvoboj v Londonu bo sodila slovenska sodniška ekipa na čelu s Slavkom Vinčićem.

Liga prvakov, polfinale, prvi tekmi:

Arsenal - PSG 0:1* (Dembele 4.)

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Declan Rice, Trossard, Odegaard; Mikel Merino, Martinelli, Saka.

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián, Doué, Kvaratskhelia; Dembele.

Barcelona - Inter (sreda ob 21.00)