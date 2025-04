Yamal ni Messi, Inter lahko ustavi Barcelono

Sezona lige prvakov 2024/25 gre h koncu, videli bomo le še pet tekem – dva polfinalna derbija in finale v Münchnu. Posebej intriganten je polfinalni dvoboj med nekdanjima evropskima prvakoma Barcelono in Interjem. Pred težko pričakovano reprizo polfinala iz leta 2010 – tedaj so bili boljši Italijani – je spregovoril legendarni trener Fabio Capello.

Italijan je opozoril, da milanski velikan lahko ustavi Barcelonine zvezdnike – tako kot leta 2010, ko so izločili Messija in ekipo trenerja Pepa Guardiole. »Če je Inter leta 2010 ustavil Lionela Messija, lahko zdaj ustavi tudi Lamina Yamala. Prebral sem nekaj pretiranih primerjav v povezavi z Yamalom,« je zapisal Capello in izrazil dvome o mladeničevi primerjavi z Messijem.

»Lamine je fant, ki počne pomembne stvari«

»Lamine je fant, ki počne pomembne stvari. Ko je začel pri Barceloni, so govorili, da je novi Messi. A ne dosega te ravni. Je izjemen, spektakularen, vrhunski igralec, vendar nima Messijeve genialnosti,« je prepričan Capello, ki resda priznava kakovost v napadu Barcelone, kjer igrajo Yamal, Raphinha in Robert Lewandowski, toda vseeno meni, da Inter premore ustrezno rešitev tudi za to.

Fabio Capello FOTO: Reuters

»Seveda trener Simone Inzaghi ne bo dovolil, da bi Yamal ali Raphinha imela preveč prostora pred seboj. Barcelonini zvezdniki imajo preveč kakovosti, da bi jih ustavili v odprti igri, Lewandowski pa je ubijalec v kazenskem prostoru. Toda Inter je zelo spreten pri zapiranju prostora in ohranjanju ravnotežja. Če bi moral izbirati, bi izbral veziste Interja. Malo ekip v Evropi se lahko pohvali s tako dobro organizirano linijo,« je dodal Capello.