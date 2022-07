Z glavo tudi v Turčiji, a takšnega zapravljanja Evropa ne odpušča

Ekipi Maribora in beloruskega Šahtjorja iz Soligorska, aktualnih državnih prvakov, v Ljudskem vrtu nista ničesar prepustili naključju. Kljub temu, da so tekmecu – na trenutke tudi preveč občutno – prepustili posest, so si slovenski šampioni priigrali več zrelih priložnosti in lahko po zadnjem sodnikovem žvižgu objokovali, da na sever Turčije naslednji teden (tekma bo na sporedu v sredo ob 19. uri) ne bodo odpotovali vsaj z minimalno prednostjo.

»Mislim, da smo prvi polčas odigrali zelo dobro, imeli smo več priložnosti in na žalost nam ni uspelo zabiti. V drugem polčasu mislim, da smo bili preveč neaktivni, priložnosti pa v Evropi pač moraš izkoristiti,« je po dvoboju na novinarski konferenci povedal eden najboljših štajerskih posameznikov sredinega obračuna Gregor Sikošek.

Mariborska leva stran je delovala zelo dobro in s Sikoškom ter novincem Ivanom Brnićem povzročala celo kopico težav gostom, a je tudi res, da so si rudarji eno večjih priložnosti v prvem polčasu, ki jo je zapravil stari znanec domačega občinstva Valon Ahmedi, priigrali ravno po zaslugi nepozornosti Antoina Makoumbouja na tem delu igrišča. Po precej dinamičnem prvem polčasu je bil drugi klavrn z obeh strani, čeprav se je slovenskemu prvaku prek Roka Baturine ponudila še druga velika priložnost na tekmi, a se je 22-letni Hrvat tako kot v zaključku prvega polčasa slabo odzval v ključnem trenutku.

Z Brnićem bodo kombinacije le še boljše

»Morda smo v drugi polčas vstopili malce slabše, a vseeno prišli v skoraj stoodstotno priložnost, ki jo na tej ravni že skoraj moraš izkoristiti. Če bomo tudi na drugi tekmi igrali tako, se nimamo česa bati. Dogovorili smo se, da skozi celotno srečanje igramo enako, z glavo. Poskušali smo, a vemo, da v nogometu stvari ne moreš pripraviti 100-odstotno vnaprej,« je nadaljeval Sikošek.

»Gotovo bi si želeli, da bi z našega štadiona šli z vodstvom, a 0:0 je aktiven rezultat. Vemo, da oni povratne tekme ne bodo igrali doma in da igramo doma, mislim, da imamo lepe možnosti za napredovanje. Brnić? Všeč njegov tip 'wingerja', lahko mu podaš žogo v prostor, zna dobro preigravati, tudi takrat, ko se vključim, mi skoraj vedno poda žogo. Če sva se že zdaj na nekaj tekmah razumela tako dobro, mislim, da je lahko vnaprej le še bolje.«

Po podaji Sikoška bi rezervist Rok Sirk kmalu zadel za zmago v praktično zadnji sekundi dvoboja, a je tudi po zaslugi gostujočega vratarja zadel le prečko, zadetek pa sicer ne bi veljal, saj so sodniki že prekinili igro. Ob remiju brez golov se seveda porajajo tudi vprašanja, kako močno Štajerci pogrešajo najboljšega strelca minule sezone Ognjena Mudrinskega.

»Mislim, da smo bili v igri boljši, zmanjkal pa je tisti zadetek. Zato tudi nismo najbolj veseli, a če bomo igrali tako, verjamem, da bomo na drugi tekmi nagrajeni. Maribor brez Mudrinskega? Zdaj, ko imamo druge igralce, si pripravljamo večje število priložnosti, ker smo bolj gibljivi, tudi obramba lahko igra visok 'presing'. Ko se bodo novinci še bolj sprostili in ujeli ritem, bomo še boljši. Že nekajkrat se nam je zgodilo, da smo slabo odprli drugi polčas in na tem bomo morali še delati. Vemo, kako je Maribor prihajal do Evrope. Predvsem z igro z glavo, neko brezzvezno 'lutanje' ne pride v poštev. Tudi v zadnji minuti smo imeli lepo priložnost, z našo potrpežljivo igro želimo čakati na svoje priložnosti in jih nato tudi realizirati,« je še povedal Sikošek.