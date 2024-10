Z vsemi topovi nad Slovence tudi v Milanu in Bratislavi

V nadaljevanju preberite:

Drevišnji večer v nogometni ligi prvakov bo posebej zanimiv. Na voljo bo namreč več intrigantnih dvobojev – od derbija kola v Londonu do tekem Barcelone in Manchester Cityja, v katerih lahko upravičeno pričakujemo strelske vaje obeh favoritov. Aktivnih bo tudi več slovenskih reprezentantov, ki se bodo soočili s pravo misijo nemogoče.

Kenan Bajrić naj bi igral v zvezni vrsti (4-2-3-1), tudi on bo odgovoren za Erlinga Haalanda, če bo slednjemu sploh ponudil priložnost trener gostov Pep Guardiola. Gotovo bosta na hudi preizkušnji tudi Vanja Drkušić in Timi Max Elšnik. V majicah Crvene zvezde bosta poskušala opraviti čim več na milanskem štadionu San Siro, katerega usoda ni znana.

Derbi večera bo resda v Londonu. Ne zavoljo podatka, da je Uefa zaupala vodenje tekme med Arsenalom in PSG slovenskim sodnikom (glavni bo Slavko Vinčić), tudi zaradi slogov igre (4-3-3), ki ju negujeta španska trenerja Mikel Arteta in Luis Enrique. To bo tudi edina tekma večera, v kateri se bosta spopadli ekipi s skupno vrednostjo kadra prek dveh milijard evrov.