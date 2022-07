Za kaos na finalu lige prvakov krivi organizatorji

Preiskava francoskega senata o kaotičnih prizorih na finalu nogometne lige prvakov maja v Parizu je zaključila, da je težave povzročil niz motenj v organizaciji in ne navijači Liverpoola, kot trdi francoska vlada. Francoski senat je danes na novinarski konferenci predstavil ugotovitve preiskave. Ta je pokazala, da je za kaos kriv niz napak pri organizaciji finala. »Te napake v organizaciji so bile na vseh ravneh, ne le med izvajanjem (med igro), ampak tudi med pripravami na dogodek,« je novinarjem povedal sopredsednik preiskave Laurent Lafon. Med napakami so neuspešno predvidevanje, kako bodo navijači prispeli na štadion zaradi stavke transporta, neustrezna navodila in uporaba policijskih kontrolnih točk, ki so povzročale točke pritiska oziroma zastoja na poti do tekme. Francoski senat je v okviru preiskave zaslišal priče po tekmi, ki so jo zaznamovali zapozneli začetek, zastoji, solzivec in ulični kriminal.

Kaos na finalu lige prvakov je odnesel tudi prvega moža pariške policije. Didier Lallement bo 20. julija odstopil z mesta prvega moža policije v Parizu. Pariška policija je bila tarča kritik zaradi kaosa na finalu 28. maja, ko se je tekma med Liverpoolom in Real Madridom (0:1) začela z več kot polurno zamudo. Organizatorji so sprva na semaforju kot vzrok za zamudo navedli varnostne razloge, nato pa je bilo rečeno, da je bil razlog prepozen prihod navijačev na štadion. Nedolgo zatem je prišlo na dan, da je od 30 do 40.000 ljudi želelo na Stade de France brez ali s ponarejenimi vstopnicami. Francoska policija je sporočila, da je takrat aretirala 105 oseb, 238 je bilo v neredih lažje poškodovanih.

V preiskavi francoskega senata so kot razloge za kaos zavrnili izdajo ponarejenih vstopnic, pozen prihod navijačev na štadion ter prisotnost na tisoče navijačev brez vstopnic. Minister za notranje zadeve Gerald Darmanin je pred tem vse to označil kot glavne krivce za razlago fiaska, ki je bil za Francijo nacionalna sramota. »Vzrok za te napake ni število ljudi okoli štadiona, temveč slaba organizacija,« je še dodal Lafon. Evropska nogometna zveza (Uefa) je tudi sama naročila neodvisno preiskavo okoli dogajanja pred in med finalom. Pregled opravlja Tiago Brandao Rodrigues, poslanec portugalskega parlamenta in nekdanji član ustanovnega odbora Svetovne protidopinške agencije.