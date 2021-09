Za legendarnega Zolo dolgo časa oveneli Napoli cveti k naslovu prvaka

Napoli je odlično začel, bo to tisto pravo leto?

Kdo bodo v novi sezoni njegovi največji tekmeci?

Sardinec je takoj osvojil srca navijačev Napolija. FOTO: Napolipiu

Kaj vam je všeč pri letošnjem Napoliju?

Victor Osimhen je odločno začel, Italija odkriva Kamerunca André-Franka Zamba Anguisso, posojenega nogometaša s strani Fulhama.

Kaj pa komandant vsega, trener Luciano Spalletti?

Kako bi ta Napoli primerjali s tistim trenerja Maurizia Sarrija?

Kako lahko na vse vplivajo navijači, v pozitivno smer ali negativno?

André-Frank Zambo Anguissa, v rdečem dresu, je vrednost več v letošnjem Napoliju. FOTO: Oli Scarff /AFP

Kaj nosite v srcu po vseh teh letih igranja v tem klubu?

Naslednjo sredo v ligi prvakov Juventus gosti vaš Chelsea.

Ekipa je že tako ali tako izredno kakovostna, prišel je še Romelu Lukaku, o sposobnostih trenerja Thomasa Tuchla pa ni potrebno izgubljati besed.

ni treba posebej predstavljati, legenda Chelseaja je v Italiji štiri leta nosil dres Napolija, od leta 1989 do 1993, je pa v neapeljskem klubu nasledil številko deset od legendarnega Argentinca, ko je ta zapustil klub. Več kot primerna legenda torej, da oceni uspešen štart Napolija v novi sezoni serie A, štiri zmage iz prav toliko tekem, če drevi v gosteh užene Sampdorio, pa se bo tudi spet zavihtel na vrh razpredelnice.»Nočem biti preveč zadržan, a denimo dejstvo je, da smo šele v 5. kolu nove sezone. Toda Napoli je zelo močan in kakovosten, predstava ob zmagi v gosteh s 4:0 proti Udineseju je bila impresivna, ne le po rezultatu, temveč tudi po celostni podobi. Dodatna vrlina, ki priča v prid Neapeljčanom, je tudi popolnost igralskega kadra. Naslov prvaka? Zakaj ne!«»Oba milanska kluba Inter in AC Milan, Roma z novim trenerjemin Juventus. Že osem točk zaostanka torinskega kluba za vodilnim Interjem je veliko, a se jih lahko premosti.«»Močan je v vseh delih moštva, napad je zinna visoki ravni. Sredina igrišča zinje kakovostna in tudi telesno močna. V obrambi že samše učvrstuje trdnost zadnje vrste.insta vratarja, na katera se lahko zaneseš. Skratka, pri ekipi ne najdem slabih točk.«»Prihod slednjega v dobesedno zadnji minuti prestopnega roka se je pokazal kot zadetek v polno. Sicer pa igralci, ki prihajajo iz angleške premier league, imajo prestavo več, saj so telesno pripravljeni za igranje pri visoki hitrosti. Igralni ritem v angleškem elitnem prvenstvu je višji kot drugod po svetu.«»Po dveh nedelovnih letih si prav predstavljam, da ima visoko motivacijo. Govorimo o cvetoči trenerski rožici, ne o oveneli, ker je prišel med zadnjimi. Je zelo sposoben strokovnjak, uspešno je deloval tudi v tujini pri ruskem Zenitu.«»Letošnje moštvo je popolnejše, Spalletti ima izdatnejše vire. Denimo rezervna klop zje resnično odlična. Sarrijev Napoli je imel manj takšnih zamenjav.«»Neapeljska publika je čudovita. S sprostitvijo gledalske udeležbe lahko postane adut več za Napoli.«»Napoli je tisti, kjer se je vse pravzaprav začelo, v Chelseaju sem le žel sadove dela iz preteklosti. Neapelj me je sprejel (Zola je sicer Sardinec, op. p.) z naklonjenostjo. Vsega se še spomnim, kot da bi se to zgodilo včeraj.«»Uvodne predstave londonskega kluba v novi sezoni so bile impresivne. Chelsea je pravo moštvo, proti Tottenhamu je izjemno igral.«»Tuchel je inteligenten in pravi lisjak. Toda Juventus ni že vnaprej odpisan, počasi se tudi pobira. Stara dama nikoli ne umre, to velja tudi za serie A.«