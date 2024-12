Za naslov prvaka se bosta pomerila ustanovitelja

Moštvi LA Galaxy in New York Red Bulls, dva ustanovna člana, sta finalista ameriške nogometne lige MLS. Za New York, ki je v konferenčnem finalu z 1:0 odpravil Orlando City, bo to priložnost za prvi naslov. Los Angeles Galaxy pa je z 1:0 ugnal Seattle Sounders in bo imel 7. decembra v lovu na rekordni šesti naslov prednost domačega igrišča.

Junak finala zahodne konference je bil Srb Dejan Joveljić, ki je v 85. minuti dosegel edini gol na tekmi za Los Angeles.

New York, ki je bil pred letošnjim letom finalist tudi 2008, a ga je ugnal Columbus Crew (3:1), pa je v dvoboju z Orlandom v finale popeljal Andres Reyes, ki je v 47. minuti zadel z glavo. Dosežek New Yorka je bil malo presenečenje, saj je ekipa v rednem delu osvojila sedmo mesto v konferenci.

LA Galaxy so MLS osvojili v letih 2002, 2005, 2011, 2012 in 2014.