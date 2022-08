Začetek SP v Katarju dan prej od načrtovanega

Mednarodna nogometna zveza in prireditelji svetovnega prvenstva v Katarju naj bi prestavili uraden začetek letošnjega mondiala. Tega so načrtovali za 21. november, zdaj pa so viri na zvezi francoski tiskovni agenciji AFP potrdili, da bo začetek prvenstva dan prej.

O razlogih za to in o natančnem sporedu tekem uvodnega dne AFP uradno še ne poroča, neuradno pa se govori, da so se za spremembo odločili, da bo uradna otvoritvena tekma med Katarjem in Ekvadorjem tudi dejansko prva na prvenstvu.

Po prvotnem sporedu bi Senegal in Nizozemska odigrala prvo tekmo 21. novembra, šele pozneje istega dne pa bi sledila še uradna otvoritvena tekma, na kateri bo sodelovala domača reprezentanca.