Zadovoljni Kek: Ne umetniški vtis, pomembne so tri točke

»Čestitam fantom za 19. točko v kvalifikacijah. Zasluženo so znagali, pogled na lestvico je res lep. Hočem tekmovati in zmagovati, vedeli smo, kako moramo igrati v Belfastu. Ne zanima me vtis, rad igram pragmatično,« je po zgodovinski zmagi povedal selektor Matjaž Kek.

»Mogoče bi morali še bolj trdo na telo, ne smemo pustiti, da nas brcajo po nogah, moramo biti še bolj predrzni, bolj ulični. V napadu tokrat nismo bili najboljši, tekmo bi lahko že prej odločili še z drugim zadetkom, a vemo da v Belfastu nikomur ni lahko. Na sredini smo odlično odrezali Charlesa, ki je njihov glavni igralec, izzvali smo ga in odreagiral je z rdečim kartonom. Ta generacija je dosegla zgodovinsko zmago, fantom res čestitam. Želim si, da po zmagi fantje rečejo, da je še prostor za napredek, smo pa videli dobro Slovenijo,« je bil zadovoljen z opravljenim slovenski strateg.

Danska bo velik izziv

Nič še ni odločenega, ponavlja, a vendar Slovenija potrebuje le še točko proti Kazahstanu, da bo uvrščena na euro 2024. »Le ena je naslednja tekma in to je tekma z Dansko. Nikakor ne želim, da gremo tja z mislijo, da je to priprava za Kazahstan, gre za dvoboj z veliko reprezentanco, za nas bo to velik izziv. Vidi se, da je ta skupina čudna, zahtevna, sredi klubske sezone reprezentančna okna s potovanji niso enostavna in tako bo tudi novembra. Želim si, da bi bil za nas veseli november, smo v položaju, ki smo ga želeli in ki smo si ga prigarali,« je pred povratkom v domovino zaključil Kek.

»Za nami je res težka tekma, težko gostovanje. Vedeli smo pred tekmo, da je to izrazito domačinska ekipa, ki jo nosi občinstvo. Ampak dosegli smo zadetek, na koncu smo mogoče malce zaspali, vendar smo zadržali prednost, predvsem po njihovem rdečem kartonu. Na koncu štejejo tri točke. Preživeli smo ta pekel,« si je oddahnil tudi desni bočni branilec Žan Karničnik.

November bo v kvalifikacijah za preboj na euro 2024 ključen, 17. 11 bo Slovenija gostovala na Danskem, 20. 11 pa v Stožice za zaključek ciklusa prihaja Kazahstan. Za tekmo so vstopnice že v prodaji, tribuna C (glavna tribuna) pa je praktično že razprodana.