Pred nogometno tekmo v Bruslju ustreljeni švedski navijači

V ponedeljek zvečer je okoli 19.15 prišlo do streljanja na bulvarju d'Ypres v bližini trga Sainctelette v središču Bruslja. Strelec s kalašnikovko je pred nogometno tekmo med Belgijo in Švedsko s streli ubil dva švedska navijača, še eden pa je ranjen.

FOTO: Hatim Kaghat/AFP

Vsi trije ustreljeni so švedski državljani, je potrdila policija. Belgijski mediji poročajo, da naj bi vozil skuter in ob streljanju zakričal »Allahu akbar!«. Domnevni strelec je v fluorescentno oranžnem jopiču pobegnil s kraja dogodka in je na begu.

Šlo naj bi za terorizem. FOTO: Hatim Kaghat/AFP

Storilec je objavil video, v katerem se je identificiral kot pripadnik Islamske države se hvalil, da je »ubijal krivoverce«, da bi se »maščeval za muslimane«. Pred tem je v ponedeljek v sporočilu na istem družbenem omrežju govoril o napadu na muslimansko družino v Chicagu, v katerem je storilec do smrti zabodel otroka in ranil njegovo mater, ker sta bila muslimana. »Če bi bili žrtvi kristjani, morilec pa musliman, bi govorili o terorizmu in ne o brutalnem zločinu,« je zapisal.

Na kraju je bilo veliko število policistov. Vzpostavljen je bil varnostni obroč. Policija je sprožila preiskavo, je sporočila tiskovna predstavnica tožilstva.