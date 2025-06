Žan-Luk Leban v Celju

Nogometni klub Celje si je do vsaj 30. junija 2027 zagotovil usluge 22-letnega vratarja Žan-Luka Lebana, so potrdili v klubu. Od leta 2021 je bil član angleškega kluba Evertona, za katerega sicer ni zaigral. Everton ga je leta 2023 posodil angleškemu nižjeligašu Farsley Celticu.

»Vesel sem, da sem postal del Celja. Gre za organizirano in ambiciozno sredino, kjer mislim, da lahko še veliko napredujem. Izziv je velik, zaradi dragocenih izkušenj iz tujine pa sem prepričan, da mu bom kos,« je za spletno stran dejal nekdanji član mlajših slovenskih reprezentanc.

»Lepo je biti spet v Sloveniji in tu postati del kluba, ki bo napadal naslov prvaka. Tudi zaradi pogovorov s soigralci iz mlajših reprezentanc, ki so o klubu govorili le z izbranimi besedami, sem prepričan, da sem se pravilno odločil,« je še dodal 22-letnik, ki je bil tudi del reprezentance do 21 let na nedavnem evropskem prvenstvu, a na tekmah ni igral.

Prvoligaška zasedba iz knežjega mesta bo Lebanov prvi slovenski klub. Že pri petih letih se je namreč z družino preselil na Poljsko, kjer je nogometno pot začel pri FCB Escola Varsovii, poljsko akademijo, ki deluje v sodelovanju z Barcelono.

Poleti 2019 se je preselil na Otok in okrepil Everton. Za klub iz modrega dela Liverpoola je v šestih letih nastopal v selekcijah do 18 in 21 let in skupaj zbral 77 nastopov v vseh tekmovanjih.

Dvakrat je bil tudi del ekipe v pokalu FA, a nastopa za člansko ekipo »karamel«, The Tofees, ni vpisal. V sezoni 2023/24 je kot posojeni nogometaš branil za Farsley Celtic v national league north in na 41 tekmah svojo mrežo nedotaknjeno ohranil na 15 obračunih.