Bravu točka na Fazaneriji, jutri derbi v Stožicah

Prva liga Telemach, 3. kolo

S tekmo med Aluminijem in Radomljami so v Kidričevem odprli 3. kolo Prve lige Telemach Slovenije. Prvih treh točk so se veselili gostujoči nogometaši, ki so zasluženo slavili zmago z 2:0 . Po dveh neodločenih izidih proti Bravu in Olimpiji je Kalcer še neporažen, Aluminij, ki je v uvodnih dveh kolih prav tako dvakrat remiziral, pa v novi sezoni ostaja brez doseženega gola.Sobota je prinesla tekmi v Murski Soboti, kjer je gostoval Bravo, in Celju, kjer se bosta pomerila nekdanja državna prvaka. Na Fazaneriji državni prvaki tudi v tretjem nastopu v domači sezoni niso zmagali. So pa po dveh porazih prišli vsaj do prve točke. Mura je bila sicer boljši tekmec, medtem ko je Bravo, ki je remiziral tudi na prvih dveh tekmah sezone, obakrat z 0:0, dosegel gol iz svoje domala edine prave akcije.Nedelja bo dan za največji slovenski derbi , ko se bosta v Stožicah pomerila Olimpija in Maribor.Aluminij : Radomlje 0:2 (Zabukovnik 42., Nuhanović 79.)Mura : Bravo 1:1 (Maroša 49.; Maružin 78.)Celje – Koper, sobota 20.15Domžale – Tabor, nedelja 17.00 Olimpija – Maribor , nedelja 20.15