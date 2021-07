Radomljani s prvo zmago na prvenstveni lestvici skočili tik pod vrh

Aluminij : Kalcer Radomlje 0:2 (0:1)

Športni park, sodniki: Jug, Pospeh, Špur.

Strelca: 0:1 Zabukovnik (42.), 0:2 Nuhanović (79.).

Aluminij: Banić, G. Pečnik, T. Pečnik (od 77. Brest), Marinšek, Kidrič (od 77. Kadrić), Petek, Flakus Bosilj (od 69. Bizjak), Bolha, Nkama (od 69. Prša), Krefl (od 86. Ploj), Azemović.

Kalcer Radomlje: Šugić, Primc, Jazbec, Zabukovnik (od 46. Pišek, od 84. Blaić), Nuhanović, Cerar (od 84. Kregar), Šarić (od 62. Varga), Ihbeisheh, Mužek, Pogačar, Guček.

Nogometaši moštev Aluminij in Kalcer Radomlje so z dvobojem v Kidričevem odprli tretje kolo 1. SNL. Uspešnejši so bili gostje, ki so se veselili zmage z 2:0 (1:0).Radomljane je v 42. minuti v vodstvo popeljal, na 2:0 pa je v 79. minuti povišal, ki je tako postavil tudi končni izid. Varovanci trenerjaso tako po dveh neodločenih izidih dosegli še prvo zmago v novi sezoni državnega prvenstva in se na lestvici zavihteli na drugo mesto.Na vrhu s tekmo manj ostajajo Mariborčani, ki bodo v velikem nedeljskem derbiju (20.15) na stožiškem štadionu gostovali pri nogometaših Olimpije.