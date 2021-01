Zaradi pandemije za četrtino manj nogometnih poslov

Zürich – Seštevek vrednosti prestopov oziroma odškodnin v nogometnem svetu se je lani zaradi koronske krize zmanjšal za četrtino. Kot je sporočila svetovna krovna zveza FIFA, so klubi po vsem svetu leta 2020 za prestope nogometašev namenili 4,66 milijarde evrov, kar je za skoraj četrtino manj kot leto pred tem.



FIFA je objavila poročilo o skupni vrednosti prestopov po svetu. Lani je bila ta 4,66 milijarde evrov, leta 2019 pa za 23,4 odstotka večja. Številka po lanskem padcu vrednosti prestopov je za deset odstotkov manjša tudi od leta 2017. Pri tem pri FIFA poudarjajo, da se je število čezmejnih prestopov oziroma selitev igralcev v tujino zmanjšalo le za 5,4 odstotka, kar pomeni, da so se zmanjšale vrednosti teh prestopov.

Le 130 poslov prek meje desetih milijonov

Prestopi med klubi, pri katerih novi delodajalec nekdanjemu plača odškodnino, pa predstavljajo le 13,3 odstotka vseh nogometnih selitev v letu 2020, še ugotavlja FIFA. Od teh je več kot polovica (55,7 odstotka) v vrednoti pod 500.000 dolarji oziroma 414.000 evri. Mejo desetih milijonov dolarjev oziroma 8,3 milijona evrov pri prestopih pa je doseglo le 130 nogometnih poslov.



Pri profesionalnih nogometaših je FIFA skupno zabeležila 17.077 prestopov v moški konkurenci in 1035 v ženski. Prvič doslej pa je Fifa objavila tudi podatke za amaterski nogomet, v katerem je bilo lani 17.382 prestopov.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: