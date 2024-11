Zaradi rasistične opazke na račun soigralca bo počival sedem tekem

Nogometaši bi morali res bolje paziti, kaj izrečejo v javnosti in se včasih ugrizniti v jezik, preden storijo neumnost. Takšna se je pripetila Rodrigu Bentancurju, urugvajskemu članu Tottenhama, ko je izustil rasistično pripombo, zaradi katere ga je angleška nogometna zveza (FA) kaznovala s prepovedjo igranja na sedmih tekmah.

Junija ga je v sproščenem pogovoru za urugvajsko TV novinar poprosil, če mu lahko priskrbi Tottenhamov dres južnokorejskega zvezdnika Son Heung-mina. Betancur je mislil, da je duhovit, ko je odvrnil: »Sonnyja? No, ali katerega od njegovih bratrancev. Saj izgledajo vsi bolj ali manj enaki.«

Zveza je septembra sprožila preiskavo in ga zdaj suspendirala do sredine decembra, kar je precejšen udarec za moštvo Angeja Postecoglouja, ki mu ne gre po načrtih. Betancur se je sicer Sonu takoj opravičil in Južni Korejec je opravičilo sprejel, toda FA je ostala stroga.

»Sonny, brat moj. Žal mi je, kar se je zgodilo. Bila je neokusna šala. Saj veš, da te imam rad in da te nikdar ne bi želel užaliti,« je na družbenem omrežju takrat zapisal 27-letni zvezni igralec, ki bo izpustil tekme premier league z Manchester Cityjem, Fulhamom, Bournemouthom, Chelseajem, Southamptonom in Liverpoolom ter četrtfinale ligaškega pokala z Manchester Unitedom.