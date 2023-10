Zaradi zapleta z vizumom štiri ure čakal za vstop v Azerbajdžan

Pri naših severnih sosedih ni konca navdušenja ob tretji zaporedni uvrstitvi avstrijske nogometne reprezentance na evropsko prvenstvo. Tokrat je to še posebej mikavno, saj bo pri nemških sosedih, kjer se bodo rdeče-belo rdeči počutili kot doma. Ne nazadnje večina udarnih avstrijskih adutov prihaja iz klubov nemške bundeslige. Naši sosedje so navdušeni tudi nad selektorjem Ralfom Rangnickom, 65-letnim Nemcem.

Ker pa so mu odgovorni pri vizumu za vstop v Azerbajdžan, kjer si je nato Avstrija z zmago z 1:0 (Sabitzer, 11m) zagotovila pot na EP, napačno zapisali, da je avstrijski državljan, je na letališču v Bakuju ob prihodu moral čakati štiri ure. Krepko boljše volje pa je bil po tekmi. Po uspehu so pri zvezi z njim takoj podpisali novo pogodbo, do konca kvalifikacij za mundial 2026.

Obenem so se Avstrijci že lotili projekta baznega tabora, kjer bo reprezentanca bivala med eurom. Zanimivo, na zadnjem prvenstvu, ki ga je Uefa pred dobrima dvema letoma pripravila po vsej Evropi, od Seville do Bakuja, so naši severni sosedje iz domačega Seefelda na Tirolskem potovali na prizorišča tekem, tokrat pa si bodo za bazo najbrž izbrali Weimar, zgodovinsko pomembno mesto v zvezni deželi Turingiji (Thüringen).