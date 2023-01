Avstrija ostala brez predsednika nogometne zveze

Po vsega 16 mesecih je Gerhard Milletich na pritisk medijev in nasprotnikov znotraj zveze, očitali so mu zlorabo položaja, odstopil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Predsednika so odnesli očitki, da je svoj položaj zlorabil z dogovori s sponzorji zveze, da so ti oglaševali v njegovih publikacijah. Milletich je namreč vodja založbe Bohmann in kot pravi, gre pri večih partnerjih za desetletje in dlje trajajoče partnerstvo.

»To je moj poklic,« pravi zdaj že bivši predsednik. A s tem argumentom večine ni prepričal. A magazin News in časnik Kurier, ki sta o tem prva poročala, sta predsednika obdolžila zlorabe položaja. Očitno so bili argumenti trdni, saj je Kurier med drugim zavrnil zahtevo po prikazu nasprotnih dejstev in odločitvi časnika je januarja pritrdilo tudi sodišče.

Hitro so se nasprotniki Milleticha našli tudi znotraj zveze in na koncu je posredovalo celo pristojno ministrstvo, ki je predlagalo uvedbo neodvisne etične komisije. APA piše še, da bo zveza novega predsednika verjetno dobila na izredni skupščini maja ali junija.

Med uspehe Milletichevega predsednikovanja mediji štejejo dogovor z izkušenim nemškim strokovnjakom Ralfom Rangnickom za selektorja reprezentance, pa tudi decembrski sklep o začetku gradnje nogometnega centra za treninge v dunajski četrti Aspern.