Zastreljal enajstmetrovko, a v 94. minuti zadel za točko

Točka ni dovolj, bodo po uvodni tekmi 11. kola 1. SNL v Domžalah ugotavljali v taboru Mure, a se bodo z njo morali sprijazniti. Do nje so prišli v sodnikovem dodatku v 94. minuti, ko je Mirlind Daku zadel z glavo. Toda napadalec s Kosova je imel v nogah tri točke, saj v 63. minuti zgrešil enajstmtrovko. Domači vratar Ajdin Mulalić je bil uspešnejši. Kljub spodrsljaju in za tolažbo je Daku z golom za izenačenje zavzel vrh lestvice strelcev (7).

Domžalčani so prek Mateja Podlogarja prvi zabili gol v 29. minuti, izenačil je po strelu z glavo Tio Cipot. Po zapravljeni 11-m je domači napadalec Ivand Durdov v 76. minuti dosegel že svoj šesti gol v sezoni, a v 86. minuti Sobočanom omogočil lov za izenačenjem z igralcem več. Zardi namernega udraca si je prislužil izključitev.

Sobotni ligaški ritem se nadaljuje v Stožicah, konćal pa v Kopru. Ali lahko zadnji Tabor v ustavi Olimpijin domači zmagovalni niz? Vodilni zeleno-beli so v tej sezoni v Stožicah premagali vseh pet tekmecev in tudi v današnjem dvoboju prvega ter zadnjega na lestvici so veliki favoriti.

Domžalski vratar Ajdin Mulalić je ubranil kazenski strel najboljšeemu strelu lige Mirlindu Dakuju. FOTO: Tadej Regent

Sobota:

Domžale : Mura 2:2 (Podlogar 29., Durdov 76.; T. Cipot 32., Daku 9.; rdeči karton: Durdov 86.)

Olimpija – CB24 Tabor 17.30

Koper – Bravo 20.15

Nedelja:

Gorica – Maribor

Celje – Kalcer Radomlje 17.30