Na premieri prvaki v slogu prejšnje sezone

Končno! Tako ob tem koncu tedna razmišlja množica nogometnih privržencev v Nemčiji kot tudi vseh tistih zunaj državnih mejá, ki iz tedna v teden vneto spremljajo pisani utrip nogometne bundeslige. Ta se je letos zaradi junijsko-julijskega eura začela pozneje kot ponavadi, že uvodni dvoboj med nogometaši iz Mönchengladbacha in Leverkusna pa je postregel z imenitno predstavo.

In slednji, ki zdaj branijo šampionsko lovoriko iz prejšnje sezone, so s 3:2 zmagali na takšen način kot mnogokrat v zadnjih mesecih – z golom v izdihljajih tekme. V polno je v 11. minuti sodnikovega podaljška (!) z 11m zadel Florian Wirtz, ob Bayernovem Jamalu Musiali vodilni zvezdnik novega nemškega vala. Pripadel mu je naziv igralca večera, zabil je tudi drugi gol za Leverkusen in takrat vodstvo z 2:0, ob izjemni podpori z razprodanih tribun (54.000) so gostitelji ob koncu 2. polčasa izenačili, pa nato prejeli omenjeni gol.

Prvaki bodo v naslednjem kolu gostovali pri Šeškovem in Kamplovem Leipzigu. ta bo danes na domači premieri igral z Bochumom.