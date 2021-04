Superliga pod vprašajem, več klubov si je premislilo

Chelsea naj bi zapustil superligo. FOTO: Justin Tallis/AFP

Angleška nogometna kluba Chelsea in Manchester City po poročanju britanske mreže BBC zapuščata superligo, ki jo je v nedeljo ustanovilo 12 evropskih klubskih velikanov. Po neuradnih informacijah naj bi se še nocoj sestalo vseh 12 klubov glede razpustitve lige.Ob Chelseaju in Manchester Cityju naj bi izstop napovedalo še nekaj klubov, tudi Barcelona, Manchester United, Liverpool in Atletico Madrid slovenskega reprezentanta. Pri Chesleaju, poroča nemška tiskovna agencija DPA, že pripravljajo dokumentacijo za uraden izstop iz superlige.Superligo so ustanovili Real Madrid, Manchester United, Juventus, AC Milan, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid in Arsenal.S tem pa so poželi ogromno kritik javnosti ter tudi krovnih nogometnih organizacij, vključno z Mednarodno in Evropsko nogometno zvezo, ki sta napovedali sankcije, če bi dejansko superliga zaživela.Kot kaže po informacijah, ki so zaokrožile po svetovnem spletu, pa ta liga bogate evropske nogometne elite le ne bo zaživela. Predsednik Uefeje na današnjem kongresu krovne evropske nogometne organizacije v Montreuxu vodstvom klubov, ki sodelujejo pri snovanju alternativne zaprte klubske lige, ponudil možnost, da si premislijo.»Gospodje, naredili ste veliko napako,« je dejal. »Nekateri bodo rekli, da gre za pohlep, drugi za ignoriranje tradicij angleškega nogometa. A ni še konec zgodbe, še je čas, da se premislite. Vsak se lahko zmoti.«Sistem tekmovanja sicer predvideva 20 klubov - petnajst ustanoviteljev ter pet, ki se bodo tekmovanju pridružili na bazi športnih rezultatov iz pretekle sezone. Tekme bi potekale med tednom, tako da bi lahko klubi konec tedna tekmovali v državnih prvenstvih. Sezona naj bi se začela avgusta.Veliko kritik je tudi na račun tega, da naj bi klubi z udeležbo v superligi kazali zgolj pohlep. Finančne številke superlige namreč segajo v nebo. Tekmovanje naj bi na daljše obdobje ustvarilo deset milijard evrov prometa, klubi ustanovitelji pa bi si v startu razdelili 3,5 milijarde evrov.A za zdaj prihajajo zgolj informacije o tem, da iz tega projekta ne bo nič. To pa bi pomenilo precej sprememb tudi v klubih, britanski Independent že poroča, da naj biodstopil z mesta šefa Juventusa, velik pritisk za podobno potezo pa naj bi bil tudi na predsedniku madridskega Realain drugih predsednikih omenjene dvanajsterice.