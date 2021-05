Že takoj posladka z gledalci v Ljudskem vrtu in Stožicah

Evropski prvaki iz Španije so imeli na uvodni tekmi kar veliko dela s slovenskimi vrstniki. FOTO: Jure Eržen

EP do 21 let, izločilni boji



četrtfinale, danes:

18.00 Nizozemska - Francija (Budimpešta) Č1

18.00 Španija - Hrvaška (Maribor) Č3

21.00 Danska - Nemčija (Szekesfehervar) Č2

21.00 Portugalska - Italija (Ljubljana) Č4



polfinale, četrtek:

18.00 Č3 - Č4 (Maribor) P1

21.00 Č1 - Č2 (Szekesfehervar) P2



finale, nedelja:

21.00 P2 - P1 (Ljubljana)

Draga milanska zvezdnika

Igor Bišćan dobro pozna Ljudski vrt. FOTO: Tadej Regent

Vmesni čas med vrhuncema klubske in reprezentančne sezone, finalom lige prvakov in panevropskim eurom, bodo zapolnili mladi nogometaši, ki se bodo v Sloveniji in na Madžarskem ta teden borili za lovoriko na evropskem prvenstvu do 21 let. Tokrat bodo njihove mojstrovine lahko videli tudi gledalci. Izrazitega favorita ni, naslov branijo Španci. Finale bo v nedeljo v ljubljanskih Stožicah.Od konca marca, ko je turnir začelo 16 reprezentanc, jih je ostalo osem. Slovenije ni med njimi, saj je pod vodstvom selektorjazasedla zadnje mesto v skupini. Osvojila je le eno točko proti Češki (1:1), izgubila pa s Španijo (0:3) in Italijo (0:4). Če bi imela podporo s tribun, bi bila morda uspešnejša.Zaradi lajšanja protikoronskih ukrepov bo zdaj prisotnih omejeno število gledalcev, ki bodo izpolnjevali enega od pogojev PCT. Na dan tekme bo v Ljubljani in Mariboru pred štadionom možnost brezplačnega hitrega testiranja. Vstopnice po ugodnih cenah so v prodaji od prejšnjega tedna.Iz slovenske skupine B sta napredovali Španija in Italija. Prvi ob Portugalski, Franciji, Nemčiji in Portugalski pripisujejo največ možnosti za končni uspeh, čeprav ji manjka kopica zvezdnikov, ki so se že izkazali v članski vrsti. V četrtfinalu se bo zasedba selektorjapomerila s Hrvati nekdanjega Olimpijinega trenerja. V mariborskem Ljudskem vrtu bodo nastopili mnogi člani slovitih klubov, kot so Real Madrid, Barcelona, Roma, Milan (), najbolj nevarna napadalca sta ob Diazu še(Braga) in, ki je bil rezervist ob zmagi Villarreala v finalu evropske lige.Po Transfermarktu sta na nogometnem trgu največ vredna kapetan(Getafe) in(Eibar), oba po 20 milijonov evrov, sledita(Real Sociedad) in(Roma), katerih vrednost znaša po 15 milijonov.Pri naših južnih sosedih so najbolj cenjeni igralci zagrebškega Dinama, osrednji branilec(19 milijonov €) ter napadalna vezistain. Slovenski ljubitelji nogometa poznajo, lani prvaka s Celjem. V napadu bo adutiz Union Berlina. Bišćan je optimist. »Verjamemo, da bomo šli čez prvo oviro. Imamo dovolj podatkov o nasprotnikih. Maksimalno smo motivirani,« pravi nekdanji slovenski državni in pokalni prvak.V Ljubljani se bosta nocoj merili Portugalska in Italija. Portugalci so konec marca navdušili v Ljubljani in Kopru, kjer so z 1:0 premagali Hrvaško, z 2:0 Anglijo in s 3:0 Švico. Na trgu je največ – kar 28 milijonov evrov – vredeniz AC Milana. Pri tem klubu je tudi(10 milijonov €),iz Monze je osrednji napadalec.Prav dejstvo, da se nekaj portugalskih upov kali na Apeninskem polotoku, bi lahko bila prednost ekipe selektorja, ki pravi: »Italijani običajno igrajo v sistemu 3-5-2, zelo močni pa so predvsem v fazi branjenja. So čvrsti v dvobojih, poleg tega pa imajo dva zelo kakovostna napadalca. Scamacca in Cutrone lahko kadarkoli dosežeta zadetek in sta neprecenljivega pomena za svojo ekipo. Gre za težko premagljivega tekmeca.«Omenjeni, ki je zabil dva gola Sloveniji, je član Valencie,napadalec Genoe. Na tržišču sta več od njiju vredna(Sassuolo; 15 milijonov €) in(Inter, 12 milijonov €). »Na žalost nam zaradi različnih razlogov manjka kar petnajst nogometašev, vendar sem kljub temu zadovoljen, saj so tisti, ki so tukaj z nami, dobro pripravljeni,« pred začetkom odločilnih tekem pravi selektor