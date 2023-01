Zgodovinska lovorika Kataloncev: prva po slovesu Messija in prva za Xavija

Nesporni junak nedeljskega dvoboja v Riadu je bil šele 18-letni vezist španske reprezentance Gavi, ki je kot prvi nogometaš po nizozemski ikoni Johanu Cruyffu na obračunih Barcelone in madridskega Reala poleg zadetka vknjižil še dve asistenci. »Njegova srčnost in karakter sta nalezljiva. Je rojeni vodja, vse to pa počne z 18 leti, kar je spektakularno,« je o strelcu vodilnega zadetka iz 33. minute, nato sta mrežo Reala v 45. in 69. minuti zatresla še Robert Lewandowski in Pedri, povedal trener Xavi Hernandez.

Legendarni vezist se je razveselil prve trofeje kot trener Barçe, ki je nazadnje leta 2021 osvojila španski pokal, ko je bil član kluba še argentinski as Lionel Messi, trener pa Nizozemec Ronald Koeman.

Vrhunci tekme:

»Imamo res dobro generacijo igralcev in lahko vidite, kako so lačni osvajanja lovorik. Upam, da bo to točka preloma, kot radi rečete vi, a karavana gre dalje,« je dodal Xavi. »V četrtek nas čaka pokalna tekma, naslednji konec tedna prvenstvo ... Sem pa res vesel za igralce, ki so bili pogosto tarča neupravičenih kritik. Danes so se osvobodili. To je izjemna injekcija samozavesti in na tem moramo graditi, uspeh je pomemben tudi za navijače po vsem tem, kar je klub prestal v zadnjih letih – finančne težave, Messijevo slovo, kar je bil velik udarec ... Upam, da je to prva od številnih lovorik, čestitke pa gredo tudi upravi, ki je trdno stala za tem projektom,« je še povedal Xavi.

Ancelotti: Odločile so napake, ne pa pomanjkanje odnosa

Poraženi Carlo Ancelotti – svojemu Realu je malce poslabšal izjemen izkupiček s finalnih tekem (kraljevi klub je zdaj dobil 17 od zadnjih 20 finalov) – je na novinarski konferenci po tekmi izjavil, da je »nespoštljivo« govoriti o tem, da je Barcelona ponižala njegovo moštvo, čeprav je priznal, da so Katalonci zasluženo osvojili trofejo. Z varovanci je tako že sredi januarja ostal brez možnosti za ponovitev »šesterčka« Pepa Guardiole in njegove Barcelone iz leta 2009, Madridčane februarja seveda čakajo tudi tekme svetovnega klubskega prvenstva v Maroku.

»Govoriti o športnem ponižanju bi bilo nespoštljivo. Izgubili smo z Barcelono, tako kot smo jo nazadnje v prvenstvu premagali (3:1 oktobra v Madridu, op. a.). Igrali so bolje in si zaslužili zmago, to je vse. Odločile so napake, nismo dobro prenašali žoge iz zadnje vrste naprej, dvakrat so udarili iz protinapada in tekma se je spremenila. Ni šlo za pomanjkanje odnosa,« je varovancem v bran stopil izkušeni Italijan.

Real na prvenstveni lestvici po nedavnem porazu v Villarrealu (1:2) za Barcelono zaostaja za tri točke, tekmo osmine finala španskega pokala pa bo kraljevi klub v četrtek (21.00) odigral ravno z rumeno podmornico na štadionu La Ceramica. Katalonce (četrtek, 20.00) na papirju čaka precej lažja naloga na gostovanju pri tretjeligašu Ceuti, ki domače tekme seveda igra na afriški celini.

Slavje v slačilnici Barcelone: