Zidane ne bo več trener madridskega Reala

Zinedine Zidane je po poročanju španskih medijev odstopil s trenerskega položaja trenerja pri madridskem Realu. Francoski strokovnjak, ki ga sicer pogodba z vodstvom kraljevega kluba veže do leta 2022, je še pred desetimi dnevi zanikal, da bi se že poslovil od igralcev. Uradna novica o njegovem odstopu naj bi bila znana v naslednjih urah ali dneh.



Zidane je podal odstop, potem ko je z Realom izgubil bitko za naslov španskega prvaka proti madridskemu Atleticu, pri katerem je blestel slovenski vratar Jan Oblak. Za nameček je 13-kratni evropski prvak izpadel tudi v polfinalu lige prvakov in prvič po 11 sezonah ostal brez ene lovorike.



Ekskluzivno vest o Zidanovem odstopu, o katerem so nato poročali še španska športna dnevnika Marca in As ter radijska postaja Cadena Ser, je prek twitterja čivknil italijanski novinar Fabrizio Romano. Tako se končuje drugo Zidanovo obdobje na čelu Reala. Prvič je klub kot trener vodil januarja 2016 in ga popeljal do naslova španskega prvaka 2017 ter treh zmagoslavij v ligi prvakov, nato pa je konec maja 2018 zapustil klub. K Realu se je nato vrnil leta 2019 in osvojil še en naslov la lige ter leta 2020 španski superpokal.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: