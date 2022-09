Žimničarji ne dajo evrov, skritih v žimnici

V nadaljevanju preberite:

Tudi v Španiji je tako, da navijaška pripadnost klubu izraža osebno in socialno raven posameznika. Če je Barcelona sinonim za težnjo k neodvisnosti Katalonije, potem že ime mestnega tekmeca Espanyola pove vse. Španska kraljevina in njena dobrobit je pred separatističnimi težnjami. Kako pa je s tem v Madridu? Real je modni, malomeščanski klub, Atletico, že vzdevek za njegove nogometaše colchoneros (žimničarji) izraža bistvo, pa je bolj povezan z delavskim razredom. In ravno Atletico in Real se bosta v nedeljo ob 21. uri udarila v velikem mestnem derbiju 6. kola španskega nogometnega prvenstva.