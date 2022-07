Zlatan Ibrahimović ima značaj, ki žene k napredovanju

Gianluigi Donnarumma, vratar italijanske nogometne reprezentance in Paris St. Germaina, je za francoske medije tudi anekdotično govoril o igralcih, s katerimi je delil slačilnico. O velikem vplivu in pomenu Zlatana Ibrahimovića se govori že dolgo.

»Zelo mi je pomagal, ima izjemen značaj, ki te žene k napredovanju. Je malo nor, njegove besede so velike, a je zelo dober fant. Podoben je Marco Verratti,« je razblinil neznanke o Ibri, s katerim sta igrala pri Milanu. Uživa tudi v Parizu pri PSG, kamor je prestopil po lanskem evropskem prvenstvu, ki ga je začinil z dvema lovorikama – moštveno za naslov prvaka in posamično za naziv najboljšega igralca.

»Navdušen sem, ker sem del tega moštva. Soigralci želijo osvojiti vse,« je povedal o Lionelu Messiju, Neymarju, Kylianu Mbappeju in drugimi Parižani. Med rojaki je izpostavil svojega predhodnika v vratih Azzurrov Gianluigija Buffona.

»Vedno bo moja legenda. Je najmočnejši od vseh in je Italijan. Veliko nasvetov mi je dal, tudi pri prestopu v PSG.«